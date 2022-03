Directo | Ucrania subraya que "la guerra continúa" y acusa a Rusia de poner minas en su "retirada"

16:31 h

La coordinadora general del PP y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no negociar su decreto anticrisis sino de buscar "imponerlo" aplicando "esto son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas". Además, le ha echado de nuevo en cara que no cumpla su palabra porque firmó bajar impuestos en la declaración acordada en la Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma. En su segunda intervención en el Pleno del Congreso, Gamarra ha criticado que Sánchez pida unidad pero que eso lo interprete con que los demás deben decir "sí" a lo que hace el Gobierno sin que la oposición pueda plantear alternativas e incorporarlas, algo que sí sería "dialogar" y "acordar".

"El resto es imponer y usted se está acostumbrando demasiado a 'esto son lentejas, si quiere las come y si no las deja'", ha censurado, para avisar que si las respuestas del Gobierno a la crisis no son "necesarias" ni "eficaces", el PP no puede "acompañar al Gobierno" sino que tiene que plantear medidas en otra dirección para que el país "funcione".

Gamarra ha señalado que España está peor que otros países por la falta de medidas del Gobierno de Sánchez, subrayando además que la inflación -que ha definido como "el impuesto invisible que empobrece a las familias"- no es "única y exclusivamente" por la guerra en Ucrania porque ya estaban antes los precios "disparados".

Además, ha criticado que el Gobierno haya permitido que el país estuviera "paralizado" por el paro del transporte. A si entender, la ministra del ramo debería haber cogido "el toro" por los cuernos sin esperar a que España estuviera "al borde del colapso".