Las familias de los estudiantes de Ayotzinapa exigen pruebas científicas del paradero de las víctimas

Un millar de personas se han manifestado este viernes de nuevo en las calles de México para recordar que la lucha no cederá hasta conocer el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Días después de que el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia reconociese que la desaparición de los estudiantes del caso Ayotzinapa fuese un crimen de Estado, los familiares han señalado que no claudicarán "en la lucha hasta no tener la prueba plena que indique el paradero" de sus hijos, ha informado el periódico La Jornada.

"Será doloroso para nuestras familias saber de su destino sobre todo si es sin vida, pero si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo. A la fecha estas repruebas no las tenemos, por lo tanto nuestra exigencia y lucha siguen", han explicado, en declaraciones recogidas por el citado diario.

Los familiares de los desaparecidos se han pronunciado sobre el reciente informe, puesto que han instado a las autoridades a analizar con la mayor objetividad científica el caso para sostener las afirmaciones del Gobierno. "Las madres y padres necesitamos pruebas científicas indubitables del destino de nuestros hijos, no podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y qué pasó con ellos", ha expresado Hilda Leguideño, madre de José Antonio Tizapa, durante la manifestación realizada en la Ciudad de México, según recoge Milenio.

Además, las familias han considerado que se trata de un avance que las autoridades hagan público que dicho caso es un crimen de Estado, ya que evidencia que hubo participación por parte de las instituciones. En esta línea, han pedido que se lleven a cabo investigaciones con sus consecuentes sanciones a las personas involucradas.

"Murillo Karam condujo una investigación turbia, irregular, plagada de tortura, de manipulación y siembre de pruebas, construyendo así una mentira que impidió saber el paradero de nuestros hijos", han asegurado los manifestantes sobre la detención del exfiscal de México, encargado entonces de la investigación.