Israel mata a 60 personas, 20 de ellas niños, en sus nuevos ataques contra Teherán

Al menos 60 personas murieron, 20 de ellas niños, en un ataque contra un edificio residencial de Teherán, informaron este sábado medios iraníes. El diario Tehran Times conformó los datos. En el edificio de 14 plantas vivían empleados del Ministerio de Defensa, que fue alcanzado por proyectiles israelíes el viernes por la noche. Las autoridades iraníes no han confirmado las víctimas en ese edificio.

Este bombardeo se encuadra en la nueva oleada de ataques que ha realizado Israel contra al menos cuatro puntos del territorio iraní, informaron medios del país persa. Algo que llega tras los ataques en represalia de Irán, lanzados contra Israel desde la madrugada del viernes, que han causado la muerte a al menos tres personas en el centro del país y alrededor de media centena de heridos de distinta gravedad, informó el servicios de emergencias israelí, Magen David Adom.

En la ciudad noroccidental de Tabriz, las fuerzas israelíes golpearon al menos cuatro puntos, informó la agencia Fars. Press TV mostró vídeos de columnas de humo en esta urbe que es la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. En esta provincia, al menos 31 personas murieron y 55 resultaron heridas, según reportes aparecidos en los medios iraníes durante la tarde de este sábado.

Además, a primera hora de esta misma mañana se produjo un bombardeo contra el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, que atiende vuelos nacionales.

Según la agencia IRNA, el ataque en Mehrabad iba dirigido contra un hangar de cazas de combate, pero a pesar de ser alcanzado por proyectiles “no afectó las pistas, edificios o instalaciones”.

Israel comenzó en la madrugada del viernes una serie de ataques contra infraestructuras militares, nucleares y civiles del país persa, que se ha prologado hasta este sábado.

Entre los objetivos se encuentran instalaciones nucleares como las plantas de enriquecimiento de uranio de Fordó y Natanz, el aeropuerto nacional de Mehrabad y varias bases militares.

En total las autoridades iraníes han contabilizado 78 muertos y 320 heridos en los ataques contra infraestructuras militares, nucleares y civiles del país persa, entre ellos altos cargos militares y nucleares.

Ministro de Defensa israelí: "Si Jameneí continuán disparando misiles, Teherán arderá"

En plena escalada, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este sábado al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, que si Irán continúa disparando misiles contra territorio israelí, "Teherán arderá".

"El dictador iraní está convirtiendo a los ciudadanos de Irán en rehenes y demostrando que ellos, y en particular los residentes de Teherán, pagarán un alto precio por los daños criminales causados ​​a los ciudadanos de Israel. Si Jameneí continúa disparando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá", amenazó Katz en un comunicado.

Las cifras del intercambio

Según ha informado un oficial militar de Israel, Irán ha disparado hasta el momento 200 misiles en cuatro oleadas y ha lanzado más de 200 drones contra territorio israelí, mientras que el Estado judío ha respondido con más de 150 ataques sobre territorio iraní.

La fuente destacó que el "camino hacia Teherán está abierto" y que los cazas israelíes movilizados en esta ofensiva aérea cuentan con una ruta segura para operar en su espacio aéreo.

"La ruta aérea a Teherán está prácticamente despejada. Esto no significa que no haya amenazas (...) ni que sea fácil, pero el camino a Teherán está despejado, algo que no podríamos decir hace meses", dijo.

El oficial confirmó que en estos momentos Israel está atacando Irán y que en las últimas horas ha atacado Teherán y explicó que el Ejército informará de ello como cada vez que finaliza de atacar "un grupo específico de objetivos".

Esta misma mañana, indicó que localizaron drones lanzados por Irán y en el último día se han interceptado decenas de ellos, tanto por las Fuerzas Aéreas como por la Marina de Israel.

"Hasta el momento, ningún caza israelí ha sido derribado, no ha habido pilotos capturados hasta ahora. Nuestras operaciones en Iran han tenido éxito, pero todavía hay pilotos y aeronaves operando a 1.500 kilómetros de Israel, explicó.