"Es el momento de comprar": Trump aviva las sospechas de manipulación del mercado

El presidente Donald Trump ha pasado en pocas horas de cargar contra Wall Street a animar a los inversores a comprar en la bolsa de valores, un giro por el que muchos le acusan de manipulación del mercado, en medio de una creciente tensión mundial por la implementación de los aranceles, su posterior prórroga y con el temor a una recesión que se amplifica.

En la noche del martes, en una comparecencia ante el Comité Republicano en Washington, Trump se jactó una vez más de ser el presidente del pueblo y no de las élites financieras: "Estoy orgulloso de ser el presidente que representa a la calle (Main Street) y no de Wall Street; que protege a las clases medias, y no a la clase política; y que defiende a Estados Unidos, y no a los estafadores comerciales del mundo entero".

Pero los comentarios de anoche de Trump -aderezados con vulgaridades como que el mundo entero le 'besa el trasero' para rebajar los aranceles- dieron paso este jueves a otro tono por parte del presidente, que podría indicar más bien que trata de templar ánimos en Wall Street y rebajar su agresividad o bien, según algunos, una intención de manipular el mercado en su propio beneficio o en el de su círculo más cercano, que podría haber actuado con información privilegiada.

"¡TRANQUILOS! Todo va a resolverse bien", escribió el presidente en su red Truth Social en la mañana del miércoles, un mensaje interpretado unánimemente como un llamamiento a la calma a los inversores. "¡ES UN GRAN MOMENTO PARA COMPRAR!", remachó pocos minutos después. Al final de ese mensaje aparecían sus iniciales "DJT" a modo, se especula, de firma, algo que Trump no suele hacer nunca en su red social. Sin embargo, esas letras también coinciden con el símbolo bursátil de Trump Media & Technology Group, la empresa de Truth Social, cuyas acciones se dispararon un 22%.

El momento elegido para postear esos mensajes, justo cuando abría la bolsa estadounidense, tuvo efecto inmediato y los tres principales índices se pusieron en verde, solo para virar al rojo en un par de horas y reflotar después a media sesión, prueba de lo inestable del impulso comprador. Poco tiempo después de ese mensaje, además, Trump anunció una pausa a los aranceles, lo que provocó un rebote aún mayor en todas las bolsas internacionales.

El S&P 500 es el peor parado hasta el momento: ha perdido en torno al 15 % de su valor desde que Trump asumió la presidencia a finales de enero. En los dos días posteriores al anuncio de los aranceles globales del pasado miércoles, la bolsa de Nueva York perdió más de seis billones de dólares, y en lo que va de semana ha seguido recortando.