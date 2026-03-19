Netanyahu evita fijar plazos para la ofensiva contra Irán y dice que no "cuenta los días"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, evitó este jueves establecer un calendario para el fin de la ofensiva contra Irán y aseguró que su Gobierno "no está contando los días", en su segunda rueda de prensa desde el inicio de la campaña hace 20 días. "Creo que tenemos objetivos que debemos lograr, y no estamos contando los días", afirmó el mandatario.

Netanyahu aseguró que, tras 20 días de ofensiva, Israel está "ganando e Irán está siendo diezmado", señalando lo que describe como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán, en particular a sus programas nucleares y de misiles balísticos. "Ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos", dijo. El mandatario aseguró que los arsenales de misiles y drones de Irán están siendo "degradados masivamente" y prometió que "serán destruidos".

"Les atacamos desde el aire, bajo tierra y ahora también desde el mar", indicó al tiempo que el Ejército israelí emitía un comunicado informando de que había detectado la llegada de más misiles desde Irán contra el norte de Israel.

Además, cuestionó el liderazgo del país persa, afirmando no estar seguro "de quién está gobernando Irán en estos momentos".

"¿Acaso le han visto la cara al nuevo líder?", preguntó a los periodistas presentes, en alusión a la falta de apariciones públicas del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, desde su nombramiento la semana pasada.

En este contexto, aseguró que Israel dispone de información de inteligencia que apunta a "grietas" en el Gobierno iraní, aunque evitó hacer especulaciones sobre el futuro del país en caso de una eventual revolución.

Israel informa del asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib Ver más

"No diré quién estará allí (en el hipotético caso de que el Régimen iraní fuera derrocado), pero creo que él (Reza Pahlaví) es una fuerza para el bien", afirmó el mandatario.

Tras 20 días de intensos ataques de Israel a lo largo de territorio iraní, impactando desde sedes militares a enclaves de inteligencia o infraestructura nuclear, el número de fallecidos en la nación persa asciende al menos a 1.230, aunque esta cifra no ha sido actualizada desde el pasado 5 de marzo.

En total, quince personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes desde el pasado 28 de febrero, mientras que cuatro lo han hecho en territorio palestino.