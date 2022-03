Los talibanes recrudecen su machismo: prohíben a las mujeres viajar solas en avión y ordenan la separación por sexo en lugares de ocio

Los talibanes han impuesto dos nuevas políticas que restringen la libertad de las mujeres: han ordenado la separación entre hombres y mujeres en lugares de ocio de Afganistán y han prohibido a estas últimas viajar en avión sin un acompañante masculino. Estas son las últimas restricciones emitidas por el movimiento fundamentalista, que en la misma semana ha decidido prorrogar el cierre de las escuelas para alumnas mayores de sexto curso, según informa Europa Press.

Las autoridades instauradas por los talibanes han prohibido terminantemente que hombres y mujeres acudan juntos a los lugares de ocio del país y establecido una política de discriminación que reserva ciertos días de la semana a cada grupo. "Los domingos, lunes y martes, las mujeres pueden visitar los parques de diversiones, siempre que usen hiyab, y los hombres tienen prohibido asistir en esos días", según el comunicado publicado este domingo por el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio. Para los hombres se asignan los días restantes de la semana, es decir, de miércoles a sábado, según la nota recogida por la cadena afgana Tolo News.

La declaración también señala que áreas turísticas de la provincia de Kabul, como Paghman, Shakardara, Estalif y otras estarán abiertas a las mujeres, pero que nuevamente deben usar el hiyab completo "y evitar mezclarse con extraños y extranjeros".

Prohibido que las mujeres viajen en avión sin un acompañante masculino

Los talibanes también han ordenado a todas las aerolíneas que operan en Afganistán que prohíban a las mujeres viajar solas, sin un acompañante masculino o guardián. Según un documento obtenido por DPA, la decisión se tomó el jueves durante una reunión del mando de la policía fronteriza celebrada en el Aeropuerto Internacional de Kabul. Dos trabajadores de la aerolínea Ariana, la empresa de bandera afgana, han confirmado la autenticidad del documento.

"Se ha decidido que ninguna mujer pueda viajar en un vuelo sin un mahram" o custodio, ha explicado un funcionario en declaraciones bajo condición de anonimato. Decenas de mujeres no pudieron tomar sus vuelos este viernes, según han explicado dos responsables de aerolíneas en declaraciones a DPA. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Transporte y Aviación Civil talibán, Imamuddin Ahmad, ha asegurado a DPA que investigarán esta normativa.

Además, los taxistas tienen orden de no llevar a mujeres que no lleven el hiyab apropiado o a quienes pretendan viajar grandes distancias sin custodio. Además no se permite a las adolescentes ir a clase y las mujeres no pueden trabajar de cara al público.

Protestas en Kabul contra el cierre escolar a las niñas afganas

Asimismo, decenas de profesores, estudiantes y activistas por los derechos de las mujeres se han manifestado este sábado contra la prohibición declarada por los talibán contra la asistencia de las niñas a la escuela más allá de su sexto año. Imágenes recogidas por la cadena afgana Tolo News han mostrado a decenas de mujeres, junto con niñas que vestían uniformes escolares y libros de texto, que exigían sus derechos a estudiar y trabajar en Afganistán.

El miércoles, más de un millón de niñas afganas fueron rechazadas en las escuelas del país después de que los talibanes decidieran dar marcha atrás en el último minuto en su decisión inicial de abrir los centros escolares para las menores.

El movimiento fundamentalista, que tomó el control del país en una guerra relámpago en agosto de 2021, no dio ninguna razón para el cambio, lo que provocó la protesta nacional. Las organizaciones internacionales y los gobiernos del mundo también han pedido a los talibanes que reconsideren su decisión de inmediato.

Desde que los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto del año pasado con la toma de la capital, Kabul, han restringido los derechos de los afganos. Las niñas y las mujeres se han visto privadas de muchos de sus derechos y se han reprimido las protestas contra los cambios.