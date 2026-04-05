Trump amenaza a los “locos cabrones” de Irán, que desmienten que EEUU haya rescatado al piloto del F-15

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este domingo al máximo la tensión con Irán al lanzar su advertencia más dura hasta la fech tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz. El mandatario dio de plazo hasta el próximo martes para reabrir la navegación y amenazó, a través de su red social Truth Social, con un ataque masivo contra infraestructuras clave del país si Teherán no cede.

Trump aseguró que la respuesta estadounidense sería devastadora y sin precedentes. “El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno”, afirmó, antes de insistir con un tono aún más agresivo: “Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá”.

Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos ha hablado con Trey Yingst, el corresponsal extranjero jefe de Fox News y ha asegurado que "hay muchas posibilidades de que mañana (por el lunes) se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando", pero ha mantenido su amenaza en caso de no llegar a un acuerdo cuando se cumpla el ultimátum "estoy pensando en volarlo todo por los aires y apoderarme del petróleo".

Las amenazas de Trump llegan un día después de que el mandatario recordase al régimen de los ayatolás que "faltan 48 horas para que se cumpla el plazo" para llegar a un acuerdo que, dependiendo del día, la Administración estadounidense asegura que está cerca o lejos, mientras que la República Islámica siempre ha negado estar cerca de cerrar un pacto.

Tras el mensaje de este domingo, parece que no habrá más prórrogas de plazo y que el día 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril), será el día que "se desate el infierno sobre ellos", como aseguró el presidente estadounidense.

Un fracaso

En paralelo a esta escalada verbal, Irán y Estados Unidos mantienen versiones completamente opuestas en varias operaciones, la última es a raíz del derribo, el pasado viernes, de un caza F-15.

La versión de Trump en la mañana de este domingo es que las fuerzas de su país lograron localizar y evacuar con vida al militar, quien se encontraba desaparecido tras el derribo del avión. El otro piloto, que también salió eyectado del caza, fue puesto a salvo por parte del Ejército el mismo viernes. Trump que hora antes había asegurado que ambos pilotos estaban “sanos y salvos”, sin haber ofrecido más detalles, ha asegurado que el piloto supuestamente rescatado este domingo en las montañas iraníes "está gravemente herido".

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El socio de Trump en esta entente contra Irán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente por la operación de rescate recordando el rescate de Entebe: "Como nación que ha llevado a cabo repetidamente operaciones de rescate audaces, y como alguien que resultó herido en una misión de este tipo y perdió a un hermano en el rescate de Entebe, los israelíes y yo sabemos lo valiente que fue la decisión que tomó (Trump)".

Por el contrario, Irán asegura que ha frustrado el intento estadounidense de rescate y ha calificado la misión estadounidense de “fracaso total”. El portavoz militar iraní Ebrahim Zolfagari afirmó que durante la operación fueron destruidos dos aviones de transporte C-130 y dos helicópteros Black Hawk. Según su relato, la intervención fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad.

La Guardia Revolucionaria calificó el episodio como una “nueva derrota humillante” para Estados Unidos y acusó a Trump de intentar encubrir el fracaso al asegurar públicamente que el piloto había sido rescatado con éxito.