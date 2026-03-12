Zelenski exige a la UE un "plan B" tras el bloqueo del préstamo por parte de Hungría

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha exigido a la Unión Europea (UE) que elabore un "plan B" para financiar a Kiev después de que Hungría bloqueara el préstamo de 90.000 millones de euros para su país, invadido por Rusia, y que se aprobó en diciembre pasado.

"Necesitamos un plan B", dijo en una entrevista en la capital ucraniana concedida a la edición alemana del medio estadounidense Politico en la víspera, en el marco de la visita de la presidenta de la Cámara Baja, Julia Klöckner, a dicha ciudad.

"No solo nosotros, sino nosotros junto con Europa", recalcó Zelenski, al indicar que los socios europeos y los "amigos verdaderos" saben que Ucrania defiende los valores de todo el continente cuando se defiende contra la invasión rusa.

"Si somos socios (...) entonces para todos nosotros eso es un desafío", añadió.

El mandatario recalcó que por ello no se trata de un conflicto entre Hungría y Ucrania, sino entre Europa y Hungría.

Orbán, dijo, "está del lado del presidente ruso", Vladímir Putin, y "bloquea todo lo que concierne a Ucrania" desde hace tiempo, incluido el tránsito y el transporte de armas a través de territorio húngaro, señaló Zelenski.

"No envía soldados ni nos ataca con drones o misiles, pero bloquea el dinero y bloquea nuestro deseo de entrar en la UE y comparte la misma narrativa de Putin", añadió.

Zelenski acusó a Orbán de "chantajear" a Ucrania y al resto de la UE al afirmar que seguirá bloqueando el dinero comunitario hasta que vuelva a reanudarse el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzbha, interrumpido desde finales de enero por los daños causados por un ataque de Rusia.

El presidente explicó que ya ha dicho que Ucrania necesitaría alrededor de un mes y medio para restaurar una parte del oleoducto.

"Si realmente se trata de un chantaje (por parte de Budapest), si Europa no nos dará el dinero a menos que el petróleo ruso vuelva a fluir, entonces sería posible repararlo en ese tiempo", señaló.

Reiteró, no obstante, que "Rusia dañó ese oleoducto" y se pregunta: "¿Por qué deberíamos repararlo nosotros?". No obstante, añadió que "si ese es el mensaje de Hungría para que el proceso avance, entonces lo repararemos".

Dijo, sin embargo, que si se quisiera reconstruir los depósitos y las instalaciones, eso tomaría seis meses. Además, advirtió del riesgo de que se produzca una catástrofe ambiental si el oleoducto vuelve a ser destruido, por ejemplo, por bombardeos rusos.

El oleoducto ha sido atacado varias veces, la primera vez por drones y misiles rusos, no por armas ucranianas, sostuvo.

Zelenski también reiteró que él y Putin "se odian" y lo volvió a calificar de "asesino". "Por supuesto, creo que nos odiamos mutuamente", y el presidente estadounidense, Donald Trump, "tiene absolutamente razón" en este punto cuando así lo afirma.

Zelenski pidió a Trump ejercer más presión sobre Rusia y no sobre él. "Espero que nos ayuden. Pero necesitamos más presión sobre Rusia, no sobre mí", señaló en referencia a las continuas declaraciones de su homólogo estadounidense acerca de que es el mandatario ucraniano el que debe hacer un esfuerzo para lograr la paz.

Ucrania, reiteró Zelenski, hará "todo lo posible para terminar esta guerra lo antes posible".