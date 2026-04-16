'Scam Empire', la investigación de OCCRP e infoLibre, nominada al European Press Prize

Scam Empire, una investigación coordinada por el consorcio periodístico OCCRP y la televisión pública sueca, SVT, ha sido nominada como finalista de los premios internacionales European Press Prize. En ella participaron más de 30 medios de comunicación, entre los que se encuentra infoLibre, único medio español.

La investigación sacó a la luz, tras una filtración sin precedentes, el funcionamiento interno de una industria mundial dedicada a las estafas. Scam Empire desveló cómo dos grupos de call-centers estafaron al menos a 32.000 personas de todo el mundo, a los que robaron en total más de 265 millones de euros haciéndoles creer que estaban invirtiendo en todo tipo de activos financieros.

infoLibre reveló, entre otros asuntos, cómo España era el segundo país en el que esta red de ciberfraude robó más dinero, con más de 5.000 personas estafadas, o que a través de cuentas en BBVA, Santander y Sabadell se movieron al menos dos millones de euros de la trama criminal, que estaba dirigida desde Israel y Chipre, sin ninguna traba y en apenas unos meses.

El proyecto es uno de los cinco finalistas en la categoría de investigación del European Press Prize. En total, 25 trabajos periodísticos distintos, de medios de 34 países, han sido escogidos. Los otros medios españoles que han sido nominados en alguna de las cinco categorías de los prestigiosos galardones son El País, la Fundación Civio y Datadista.