Un tiroteo, dos muertos y un herido. Poco después de las 19 horas del lunes 16 de octubre, cerca de la plaza Sainctelette, en el norte de Bruselas, un hombre vestido con una chaqueta naranja fluorescente disparó contra varias personas antes de huir en una scooter.

En una rueda de prensa celebrada a primera hora de la mañana del martes, Frédéric Van Leeuw, fiscal federal belga, dio cuenta de lo sucedido. "Anoche, hacia las 19.00 horas, un hombre siguió a hinchas suecos que habían subido a un taxi. En el cruce de la plaza con el Boulevard Neuvième de Ligne, el hombre abrió fuego contra las personas que habían bajado del taxi, llegando incluso a perseguirlas hasta un edificio. Dos personas resultaron muertas, una de nacionalidad sueca y otra de origen sueco. Una tercera persona, también sueca, se encuentra hospitalizada en estado grave".

Un vídeo en el que se reivindica la autoría del doble asesinato, en el que un hombre habla en árabe, circuló poco después del crimen por las redes sociales. El individuo que reivindica el asesinato se identifica como miembro del Estado Islámico. En su vídeo, afirma ser Abdelsalem al-Jilani.

Según Dernière heure, su verdadera identidad es Abdelsalem L., un tunecino de 45 años que vive de forma ilegal en el país. Su domicilio en Schaerbeek, uno de los diecinueve municipios que componen la Región de Bruselas-Capital, fue registrado por la noche. Por la mañana, la Fiscalía Federal comunicó que el sospechoso había sido detenido y trasladado al hospital, donde falleció.

En la misma rueda de prensa, el ministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, dijo que el sospechoso era conocido "por tráfico de personas" y por atentar contra la seguridad del Estado. "En julio de 2016, un servicio de policía extranjero transmitió información no confirmada de que el hombre tenía un perfil radicalizado y quería ir a una zona de conflicto para la yihad".

Según el ministro de Justicia, el martes estaba prevista una reunión en la agencia antiterrorista para evaluar su peligrosidad. Al parecer, la reunión se había programado para el domingo por la noche, lo que sugiere que se había detectado el preocupante perfil del presunto asesino y que se temía que estuviera a punto de actuar.

El presunto autor explicó que se había vengado matando a tres personas, y no a dos, que llevaban camisetas suecas. El tiroteo tuvo lugar antes de un partido de clasificación para la Eurocopa 2024 entre Bélgica y Suecia. En el vídeo, "se menciona la nacionalidad sueca de las víctimas como probable móvil del acto", confirmó un portavoz de la Fiscalía Federal, Eric Van Duyse.

El partido de fútbol en el estadio Roi-Baudouin se interrumpió a las 22.05 horas. Según la cadena francófona RTBF, los jugadores suecos no quisieron volver al campo tras el descanso. Los aficionados corearon "¡Todos juntos!" y luego "¡Suecia! ¡Suecia!”.

Invitados a permanecer sentados en las gradas, los 35.000 espectadores del estadio Roi-Baudouin fueron retenidos durante casi dos horas como medida de seguridad. Alrededor de las 23.45 horas comenzó la evacuación progresiva del estadio Roi-Baudouin. Los espectadores tuvieron que salir grada por grada, bajo la vigilancia de grandes fuerzas policiales. El centro de crisis belga pidió a los aficionados que "regresaran inmediatamente a sus casas". Los aficionados suecos fueron escoltados al aeropuerto para regresar a casa.

Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, dijo que se había enterado de la noticia y abandonó el estadio con su camiseta sueca aún a la espalda. "Había helicópteros y policías armados por todas partes. La policía me aconsejó: no muestres tus colores. Chaqueta cerrada", escribió en X. "Noche triste en Bruselas”.

Dos atentados en cuatro días

El primer ministro belga, Alexander De Croo, denunció en X el "cobarde atentado" perpetrado "contra ciudadanos suecos", e hizo un llamamiento a la unidad en "la lucha contra el terrorismo". Se ha pedido a la fiscalía federal belga, responsable de los casos de terrorismo, que se haga cargo de la investigación. Al mismo tiempo, se ha elevado el nivel de alerta terrorista a 4, el más alto, sinónimo de amenaza grave e inminente. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó un "atentado abyecto", mientras que Emmanuel Macron deploró un "ataque terrorista islamista".

El contexto de guerra entre Israel y Hamás no fue el motivo de la matanza. "Por el momento, nada indica un posible vínculo con la situación israelo-palestina", subrayó Eric Van Duyse, portavoz de la Fiscalía federal belga.

Contactado el viernes sobre el estado de la amenaza, un responsable de los servicios de inteligencia franceses declaró: "El atentado de Hamás del pasado fin de semana y la reacción de Israel no ayudan. Pero, por el momento, no hemos visto ninguna conexión con una posible aceleración de la amenaza en Francia o en Europa. No ha habido llamamientos de grupos terroristas internacionales como Al Qaeda o el Estado Islámico en respuesta al bombardeo de Gaza. Tampoco hubo llamamientos a este tipo de acciones durante conflictos anteriores entre Hamás e Israel. Si esto ocurriera, sería la primera vez...".

En un segundo vídeo, grabado antes del atentado, el autoproclamado autor de la masacre de Bruselas, esta vez con pasamontañas, no menciona la situación en Gaza, sino que se refiere a quienes socavan la religión. "Declara que el Libro de Alá es una línea roja por la que se sacrifica", explicó el fiscal federal Frédéric Van Leeuw en la rueda de prensa. Este verano, varios coranes fueron profanados en Suecia, provocando la ira del mundo musulmán y llevando al reino a elevar su nivel de alerta terrorista el 17 de agosto, por considerar que la amenaza de atentados "persistirá durante mucho tiempo".

El viernes pasado, Francia pasó al modo "riesgo de atentado" tras la muerte a puñaladas del profesor francés Dominique Bernard. En el espacio de cuatro días, los atentados de Arras y Bruselas dejaron una cosa clara: la amenaza del terrorismo yihadista está de nuevo en suelo europeo. Y eso que Francia llevaba más de dos años sin tener que lamentar una muerte tras el asesinato, el 23 de abril de 2021, de un policía a la entrada de la comisaría de Rambouillet (Yvelines).

Entre 2017 y 2021, la mayoría de los atentados terroristas que golpearon Francia fueron perpetrados por individuos aislados que actuaron según un modus operandi rudimentario, calificado en la jerga de los servicios de "baja intensidad", es decir, realizado principalmente con un arma blanca. En una nota confidencial, la DGSI señaló en 2019 que estos terroristas "favorecen métodos operativos simples contra objetivos vulnerables y/o simbólicos, como las fuerzas de seguridad". O ahora profesores.

Un año más tarde, el servicio de inteligencia nacional elaboró una nota dedicada a esta "amenaza yihadista endógena". Constatando la "amplificación" del fenómeno, la DGSI escribía que sus recientes investigaciones demostraban que la amenaza terrorista de inspiración yihadista "ya no es patrimonio exclusivo de individuos que han combatido en una zona de yihad, sino que ahora es portada por nuevos actores que no han pasado por una zona de combate".

¿Creen que Suecia y sus aliados están a salvo del castigo de Dios? ¿Piensan que las manos de los combatientes no les alcanzarán en casa? Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA)

Aunque esta amenaza endógena sigue siendo el principal vector de los atentados, como ilustra el asesinato de Arras, la amenaza de las operaciones planificadas desde fuera de Francia también vuelve a ser un tema de actualidad. En septiembre, Gérald Darmanin planteó la cuestión en el programa Quelle époque de France 2. "Durante mucho tiempo pensamos que lo de Bataclan no podría volver a ocurrir", declaró el ministro del Interior. “Lo que está ocurriendo en Afganistán, Levante Próximo y África significa que se está reponiendo el dinero y los recursos para crear una nueva amenaza. Eso nos preocupa”.

Estos comentarios se hicieron eco de los realizados a principios de julio por Nicolas Lerner. En una entrevista en Le Monde, el responsable de la DGSI afirmó que "la llamada amenaza exterior, aunque haya disminuido con respecto a 2015-2018, no ha desaparecido e incluso es una preocupación creciente desde hace un año". Según él, los servicios de inteligencia franceses han visto "aumentar" este fenómeno desde el verano de 2022.

"Aunque su capacidad para enviar militantes en activo a Francia sigue siendo limitada, las organizaciones terroristas de Siria y, cada vez más, de Afganistán, vuelven a interactuar con individuos radicalizados que viven en Europa o en Asia Central y les invitan directamente a pasar a la acción". "Varias amenazas de esta naturaleza han sido desbaratadas en los últimos meses en Europa", insistió.

Interrogado la semana pasada, un alto responsable de otro servicio de inteligencia confirmó a Mediapart –sin entrar en detalles– que la llamada amenaza exterior volvía efectivamente a estar en el orden del día.

Pocos días después de las declaraciones del ministro Darmanin en televisión, Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), filial de la organización terrorista que ordenó la masacre de la redacción de Charlie Hebdo, amenazó en el último número de su revista Sada Al-Malahim con atentar contra un "ministerio" en París y destruir una "embajada sueca".

"Suecia, Francia y otros países que luchan contra Dios [...] no entienden el lenguaje del diálogo y la comunicación", se lee en su revista de propaganda. "No entenderán y no harán caso hasta que oigan noticias como 'La embajada sueca ha sido arrasada por una violenta explosión' o 'Un ataque armado contra un ministerio en París' [...] ¿Creen que Suecia y sus aliados están a salvo del castigo de Dios? ¿Creen que las manos de los combatientes no les alcanzarán en casa, o tocarán sus intereses y embajadas?".

El asesino confeso de Bruselas no está afiliado a Al Qaeda, pero parece haber escuchado su mensaje.

¿Terrorismo? ¿crímenes de guerra? ¿genocidio?: las palabras adecuadas para describir la violencia Ver más