Han hecho falta nuevas imágenes para que el caso Gérard Depardieu cobre fuerza y provoque reacciones mucho más allá de Francia. En el centro del debate están el comportamiento del actor, por supuesto, pero también el espacio que hay que dar a su obra y a sus honores pasados.

El 7 de diciembre, el programa Complément d'enquête de France 2 emitió imágenes de un documental de Yann Moix rodado en Corea del Norte en 2018 que nunca se ha estrenado. En esas maquetas (objeto de un litigio con el guionista, que ha anunciado una denuncia por "robo" contra su productor, cuya empresa produjo este Complément d'enquête), se puede ver a Gérard Depardieu haciendo comentarios sexuales obscenos, con tintes racistas, sobre mujeres coreanas, entre ellas una menor de edad.

Estas imágenes se suman a otras reveladas por Mediapart en abril, que mostraban al actor pasando de las palabras a los hechos. Entre ellas, besar a una maquilladora durante el rodaje de Los fugitivos en 1986; besar y tocar repetidamente a Dolores Barreiro, la presentadora argentina del programa de televisión El Rayo, a pesar de negarse en repetidas ocasiones, durante una entrevista a finales de los años 90; y llamar "zorra" a una periodista en 2010.

Testimonios coincidentes

Más allá de las imágenes, están los testimonios, que son coincidentes. En 2018, la actriz Charlotte Arnould, que entonces tenía 22 años, presentó una denuncia por "violación" y "agresión sexual", acusaciones que el actor de 74 años rebatió, pero que le llevaron a ser procesado en diciembre de 2020.

Posteriormente, en abril de 2023, Mediapart reveló los relatos de otras 13 mujeres –actrices, maquilladoras y técnicas– que acusaron a Depardieu de violencia sexual, en particular en el rodaje de once películas estrenadas entre 2004 y 2022. Alegan manoseo en las bragas, en la entrepierna, en las nalgas o en los pechos; comentarios sexuales obscenos; jadeos a veces insistentes. A menudo seguidos de risas en el plató. Y esa misma frase, cuando algunas de ellas se quejaban: "¡Oh, venga, es Gérard!

Esos relatos fueron corroborados por los de numerosos testigos directos y confidentes entrevistados por Mediapart. Tres de las trece mujeres declararon posteriormente en nuestro programa. Tres meses más tarde, France Inter publicó dos nuevos testimonios similares (aquí y aquí). Más allá del actor, el caso revela una complacencia muy francesa hacia los iconos acusados de violencia sexual.

Tras nuestras revelaciones, la justicia tomó nuestros testimonios (han sido oídos varias mujeres y testigos en la investigación en curso), el actor no ha participado en la promoción de su última película, Umami, y sus espectáculos con versiones de canciones de Barbara han sido interrumpidas por manifestaciones feministas (véase nuestro artículo).

El "estruendoso silencio" del cine francés

Pero el mundo del cine guardó silencio. Salvo la Sociedad de Directores y Directoras de Películas (SRF) y la actriz Andréa Bescond, que dieron su apoyo a las mujeres que dieron su testimonio, no reaccionó ninguna organización representativa de la profesión ni ninguna figura del sector. Esto dista mucho del apoyo masivo que recibió la actriz Adèle Haenel cuando denunció en Mediapart la violencia sexual de la que supuestamente fue objeto cuando era menor de edad.

Varios cineastas y productores declararon incluso a Le Parisien que ni la inculpación de Depardieu por "violación" ni los numerosos testimonios publicados por Mediapart cambiaban la situación: volverían a rodar con el actor si se presentara la ocasión.

Este "estruendoso silencio" de la profesión ante las acusaciones de 16 mujeres fue denunciado por la actriz Anouk Grinberg en la revista Elle en octubre. "Cualquiera que haya trabajado con Depardieu sabe que agrede a las mujeres", declaró, afirmando que le había visto "poner las manos en las nalgas de las mujeres, tocar sus pechos, su sexo, siempre bromeando" y que le había "oído hablar todo el día de sus coños, de cómo le gustaría comérselos", sin que nadie dijera "nada". Comentarios que ella volvió a mencionar en France Inter el pasado 11 de diciembre:

Reacción del entorno de Depardieu

Durante nuestra investigación, Gérard Depardieu no quiso concedernos una entrevista ni responder a nuestras preguntas concretas. A través de sus abogados, se limitó a negar "formalmente todas las acusaciones susceptibles de caer bajo la jurisdicción penal".

El 1 de octubre, el actor rompió el silencio. En una carta abierta publicada en Le Figaro, denunció un "linchamiento" orquestado por el "tribunal mediático". "Nunca jamás he abusado de una mujer", afirmó, describiéndose a sí mismo como un hombre "provocador, desbordante, a veces grosero". "Si, pensando que vivía intensamente el presente, herí o escandalicé a alguien, nunca pensé en hacerle daño, y pido disculpas por comportarme como un niño que quiere entretener a la gente. Pero no soy un violador ni un depredador", afirmó. Al día siguiente, su representante declaró que, en este "contexto", "ya no aceptaría ningún proyecto".

Las imágenes difundidas por Complément d'enquête el 7 de diciembre causaron conmoción y llevaron al entorno de Depardieu a pronunciarse. En el programa "C à vous" del 12 de diciembre, los abogados del actor, Christian Saint-Palais y Béatrice Geissmann Achille, denunciaron las imágenes "cuidadosamente seleccionadas" por Complément d'enquête ("7 minutos" de "20 horas de maquetas"), que según ellos eran "discusiones privadas entre dos hombres". Negaron cualquier "acoso sexual" en esas maquetas y aseguraron que el actor "no era alguien que hiriera o humillara".

Este domingo le tocó el turno a la familia del actor. En un artículo publicado en Le Journal du dimanche, firmado también por su ex mujer, Élisabeth y por su hija, la actriz Julie Depardieu, la familia de Depardieu reconocía estar "a menudo escandalizada por los comentarios de Gérard", pero denunciaba "una conspiración sin precedentes" y "una manipulación monstruosa por parte de un periodista [de Complément d'enquête] que no ha dudado en hurgar en la basura".

¿El objetivo era hacer pasar a Gérard Depardieu por pedófilo? La familia Depardieu en un artículo publicado en Le JDD

Según el entorno del actor, las imágenes fueron sacadas de contexto: "Este periodista realiza un auténtico montaje, utilizando cortes que sabemos que son necesariamente sospechosos ya que se pueden editar como se quiera".

La familia del actor también criticó al programa por la escena en la que se ve a Depardieu decir de una niña: "Si se lo propone, se corre. Esa es mi nenita, ¡venga!”."Recuerden que Gérard llama "nenita" a todo el mundo: mujeres, hombres y animales. ¿El objetivo era hacer pasar a Gérard Depardieu por pedófilo?”, se pregunta su familia.

Otros amigos del actor también se han pronunciado, entre ellos la actriz Nathalie Baye, que declaró a BFMTV que había "trabajado mucho con él" y que "nunca había tenido el menor problema". "No conozco a ese hombre del que hablan", dijo.

Las obras y distinciones del actor, a debate

Las imágenes de France 2 han tenido ya unas consecuencias. Quebec y Bélgica han retirado las distinciones concedidas al actor (la Orden Nacional del Québec y el título de ciudadano de honor del municipio belga de Estaimpuis).

En Francia, la ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, declaró el 15 de diciembre que la Orden de la Legión de Honor se reuniría en consejo en breve para "iniciar un procedimiento disciplinario" para decidir si la Legión de Honor concedida a Gérard Depardieu por Jacques Chirac en 1996 debía "suspenderse o no, retirarse completamente o no".

Al día siguiente, los abogados del actor anunciaron que él ponía su condecoración "a disposición de la ministra". En su comunicado, los dos abogados penalistas cuestionaron el planteamiento de la ministra, preguntándose si no estaba "asestando un nuevo golpe a una presunción de inocencia ya moribunda".

Ensalzar a Gérard Depardieu, organizar veladas especiales a Gérard Depardieu y homenajes a Gérard Depardieu será un poco más problemático, visto lo que se ha descubierto. La ministra de Cultura, Rima Abdul Malak

En declaraciones a la cadena BFMTV, la ministra francesa de Cultura ha declarado que no le corresponde a ella "dar instrucciones" a los cineastas, pero sí ha afirmado que la actitud del actor en esas imágenes es "irrespetuosa e indigna" y que es "una vergüenza para Francia, porque es un monumento del cine en todo el mundo". "Ensalzar a Gérard Depardieu, organizar veladas especiales a Gérard Depardieu, homenajes a Gérard Depardieu, será un poco más problemático, dado lo que se ha descubierto y dados los comentarios absolutamente ofensivos que hemos visto en este informe", añadió.

En France Télévisions, el director de cine y desarrollo internacional, Manuel Alduy, aceptó la decisión del servicio público de dejar de "ensalzar" al actor, aunque sin censurar las películas en las que ha actuado. "No queremos entrar en un movimiento de censura colectiva", explicó a Libération. Pero "la imagen de Depardieu está dañada, y todos los socios tienen que preguntarse si va a ser salpicados o no", prosiguió.

"Cuando salieron a la luz las revelaciones de Mediapart, suspendimos la emisión de dos películas, Robuste y Des hommes, co-producidas por France Télés, que debían proyectarse en el marco de un acto de celebración del cine. Consideramos que no queríamos ensalzar al artista. Nos habrían criticado, y con razón, por apoyar a Depardieu. ¿Se proyectarán esas películas después? Por supuesto, en un momento más tranquilo y oportuno.” Como prueba de la ausencia de censura, Illusions perdues (2021), de Xavier Giannoli, en la que Depardieu interpreta un papel secundario, se emitirá en France 2 el domingo 17 de diciembre. Le Dernier Métro (1980) también se emitirá próximamente.

Nuevas acusaciones

Mientras tanto, siguen apareciendo testimonios. Brit Van Hoof, actriz belga de 37 años, ha hablado con Sudinfo. Asegura que Depardieu le agarró las nalgas en la entrega de premios de un festival de cine en Tournai en 2014. "Mientras estaba allí, sentado detrás de nosotros en plena ovación del público y delante de los fotógrafos, sentí que una manaza me palpaba el culo. Me pregunté si era real. En ese momento, no me atreví a reaccionar", relató.

Ha parecido otro testimonio, el de la actriz Emmanuelle Debever, con motivo de su muerte el 6 de diciembre. En 2019, en Facebook, había acusado a Gérard Depardieu de haberla agredido durante el rodaje de la película Danton, en 1982: "El monstruo sagrado se permitió muchas cosas durante el rodaje... aprovechando la intimidad dentro de un carruaje. Deslizó su manaza bajo mis enaguas, supuestamente para sentirme mejor... Yo, sin dejar que me tocara". Explicó que sólo se lo había contado a sus "amigos íntimos y a su agente".

Una extra, Michele R., confirmó la escena a Libération: "Le vi hacerlo. Le metió la mano por debajo de las enaguas y trató de seguir muslo arriba. Ella retiraba la mano, él la volvía a meter, ella la volvía a retirar, él la volvía a meter. Siempre con risitas. Era tan joven, estaba tan avergonzada. No decía nada, parecía muy tímida.”

La investigación por "violación" y "agresión sexual" a Gérard Depardieu sigue su curso. Aunque está procesado, Depardieu niega las acusaciones y se acoge a la presunción de inocencia.

[Este martes La Vanguardia ha publicado que la periodista y escritora española Ruth Baza ha presentado ante la policía de Torremolinos (Málaga) una denuncia por violación contra el actor Gérard Depardieu por unos hechos ocurridos en París en 1995. Fuentes policiales de Málaga han confirmado a Efe que la denuncia se presentó la semana pasada.Baza ha denunciado que en 1995, cuando colaboraba con la revista Cinemanía, viajó a París para entrevistar a Depardieu con motivo del estreno de El coronel Chabert. La entrevista se produjo en las oficinas de la productora Roissy Fims, en la avenida Georges V de París, duró más de una hora y al finalizar, el actor galo comenzó a besarla en la cara y los labios "con frenesí" y le puso la mano en la ingle.]

Traducción de Miguel López