“Me lo llevé conmigo, no podía abandonarlo, porque este gato lo es todo para mí. Le tranquilizo, le hablo. Tiembla de miedo desde que salimos de casa.” En los brazos del joven gazatí, el gato pelirrojo parece totalmente perdido. Aferrado al brazo de su protector, parece agotado. Le tiemblan las patas traseras. Con una bolsa al hombro y vestido con una sencilla camiseta blanca, su dueño es uno de los miles de palestinos de la ciudad de Gaza que se han visto obligados a abandonar sus casas o pisos durante el fin de semana del 11 y 12 de noviembre.

Un desplazamiento forzoso filmado por los pocos periodistas gazatíes que aún pueden trabajar. En las imágenes, no hay coches: ya no hay combustible. La huida hacia el sur de la Franja de Gaza se hace a pie o en un carro tirado por un burro o un caballo. Los niños llevan sus mochilas escolares a la espalda, y los mayores son ayudados por turnos por sus familiares.

La multitud que marcha en la misma dirección apenas hace ruido. No hay gritos ni lágrimas. Sólo el sonido de las pisadas y el chirrido de los ejes de los carros desgastados. Una familia entera se ha subido a uno de ellos. En el centro, un hombre se levanta y muestra un bebé a Motaz Azaiza, periodista palestino. El bebé no se mueve, su tez es cérea. El fotógrafo tarda unos segundos en darse cuenta de que el niño está muerto.

Enfermo desde hace varios días, acaba de exhalar el último suspiro en la parte trasera de este carro, rodeado de sus hermanos y hermanas, que le miran con incomprensión. En las últimas cuarenta y ocho horas, el ejército israelí ha vuelto a abrir lo que denomina "corredores humanitarios " para permitir a los civiles dirigirse a ciudades situadas más al sur del enclave palestino.

Desde el comienzo de la ofensiva contra la Franja de Gaza, han abandonado sus hogares 1,58 millones de gazatíes, lo que representa casi el 70% de la población, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. En el norte siguen viviendo cien mil personas, declarado como zona de combate por el ejército israelí.

Banderas blancas improvisadas

Rami Abu Jamus no quería salir de su piso en la ciudad de Gaza. "Por principios", dice. Como padre de Walid, un niño de dos años, esperaba no tener que hacerle vivir una mudanza forzosa. Pero el viernes por la noche, la violencia de la ofensiva aérea y terrestre le obligó a abandonar su casa con Sabah, su mujer. Rami, acostumbrado a trabajar con periodistas, lo filmó todo.

"Quiero mostrar la verdad que la gente no quiere creer. Me entristece que los medios de comunicación pongan en duda la palabra de los gazatíes. Siempre es nuestra palabra contra la suya, y siempre es la suya la que gana", explica tranquilamente en francés. Unos minutos más tarde, envió una serie de vídeos grabados con su teléfono móvil en la mañana del sábado 11 de noviembre.

El primer vídeo muestra a Rami explicando a sus vecinos cómo ondear sus improvisadas banderas blancas, mientras repite: " No tengáis miedo, no tengáis miedo". En el vestíbulo del edificio, todavía no hablaba nadie, todos parecían paralizados por el miedo a los disparos y las explosiones a su alrededor.

Unos minutos más tarde, los residentes estaban en la calle, corriendo por la acera. Un anciano camina con dificultad, pero se niega a que lo lleven a cuestas. Tenían que darse prisa para llegar al hospital Al-Shifa, punto de partida de uno de los corredores humanitarios definidos por Israel. "Girad a la derecha, girad a la derecha", grita Rami, que sigue grabando. Abraza a su hijo, que repite en francés "Maman, maman".

Disparos contra el convoy, a pesar del "corredor humanitario"

De repente, silban las balas. Un disparo, otro... unos diez en total se oyen. El grupo sigue avanzando, pero treinta segundos después, se oye a un hombre gritar desesperado, sosteniendo una bandera blanca hecha con una camiseta. A su lado, el cuerpo de su hijo yace boca abajo. La cabeza le gotea sangre. Ahmed, un joven vecino de Rami Abu Jamus, acaba de recibir un disparo.

Rami sigue filmando. Y en sus brazos sigue Walid, su hijo. Con el pelo revuelto y los ojos muy abiertos, el niño de dos años se aferra a los hombros de su padre. Un poco más allá, una mujer está en el suelo, también herida de bala. “Es fuego de drones", dice Rami. “Los soldados israelíes tienen miedo de salir a la calle, y ahora pueden disparar desde sus tanques".

En otro vídeo, Rami y su familia están sentados en un carreta, camino de Rafah. Intenta distraer a Walid hablándole del caballo que trota a toda velocidad. "Este es el comienzo del éxodo. Empieza la humillación", murmura el padre, como si temiera que su hijo entendiera sus palabras.

Ahmed, el joven vecino, murió en el patio del hospital Al-Shifa pocas horas después de ser alcanzado por el disparo. Su herida era demasiado grave para ser tratada por los agobiados médicos. Lo mataron mientras huía.

Hospitales en el punto de mira

Hamás habla ya de 11.180 víctimas, la mayoría de ellas en bombardeos. Las fuerzas israelíes han anunciado la muerte de 35 soldados en enfrentamientos terrestres con combatientes palestinos.

En los dos últimos días, el ejército israelí ha rodeado varios hospitales de la ciudad de Gaza. Israel acusa a Hamás de utilizar los sótanos de estos hospitales como refugio para seguir operando, sobre todo desde el hospital Al-Shifa. En los alrededores del hospital se habían refugiado miles de personas , pero en las últimas horas han sido blanco de varios ataques.

Las fuerzas armadas israelíes han rodeado la ciudad de Gaza

"Se puede ver el humo alrededor del hospital", afirma el Dr. Mohammad Obeid, cirujano de Médicos Sin Fronteras (MSF), en un mensaje de audio difundido por la ONG el sábado 11 de noviembre. “Un francotirador hirió a cuatro pacientes del hospital: a uno en el cuello, un paciente tetrapléjico, y a otro en el abdomen. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los pacientes que siguen en el hospital no pueden ser evacuados: han sido operados y no pueden caminar. No tenemos ambulancias, así que no podemos sacarlos. En cuanto a los que intentan huir del hospital, también están siendo tiroteados.” El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, recordó el viernes que "según el derecho internacional humanitario, los hospitales deben ser protegidos. Hay que poner fin a los actos de guerra en lugares de gracia".

Hoy estamos muy preocupados por todos los nacimientos. Guillemette Thomas, coordinadora de la misión palestina de MSF

El domingo 12 de noviembre, el servicio de cardiología del hospital Al-Shifa quedó parcialmente destruido por un ataque, según Hamás. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud califica la situación del hospital de catastrófica. “Desde hace tres días, no hay electricidad, agua ni acceso a Internet, lo que ha comprometido gravemente nuestra capacidad de proporcionar cuidados esenciales", posteó su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X (antes Twitter). “Trágicamente, ha aumentado considerablemente el número de pacientes que mueren. Por desgracia, el hospital ya no funciona. El mundo no puede permanecer en silencio mientras los hospitales, que deberían ser remansos de paz, se transforman en escenarios de muerte, devastación y desesperación".

Desde hace semanas, los médicos de este hospital vienen diciendo que no podrán trasladar a los cientos de heridos hacinados en los pasillos. Hay una inmensa preocupación por los bebés nacidos prematuramente. Dos de ellos "murieron porque su incubadora dejó de funcionar, no había electricidad", dice el doctor Obeid, jefe de neonatología. Están recibiendo tratamiento unos cuarenta prematuros, 17 de ellos en cuidados intensivos, . El ejército israelí ha asegurado que ayudará a evacuar a estos bebés, pero sin dar más detalles.

"Estos bebés prematuros son víctimas del asedio. Hoy estamos muy preocupados por todos los nacimientos", explicó Guillemette Thomas, coordinadora de la misión palestina de MSF. Según varias ONG, actualmente hay 50.000 mujeres embarazadas en la Franja de Gaza. Dan a luz cada día unas doscientas, según estimaciones de MSF. Paren en sus propias casas, o en escuelas o pabellones habilitados para desplazados internos.

"Los bombardeos desencadenan contracciones en las embarazadas", afirma a el Dr. Zouhair Lahna, cirujano obstetra de la ONG Mehad. "En todas las guerras aumenta el número de abortos y partos prematuros. Si los abortos no se tratan rápidamente porque no hay ambulancias, las mujeres mueren.” Sumidas en esta guerra, las madres y sus bebés son las víctimas invisibles de una violencia que ahora parece no tener límites.

Caja negra

Los habitantes de Gaza han sido entrevistados por WhatsApp. La prensa internacional no tiene acceso a la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, salvo "empotrándose" en el ejército israelí.