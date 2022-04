Una abstención preocupante y un presidente mal reelegido

Su valoración sube, de nuevo, unos puntos. La abstención en esta segunda vuelta fue del 28,1%, no muy lejos del récord de 1969 (31%), cuando el electorado dio la espalda al cara a cara Poher-Pompidou. El entusiasmo no ha sido mayor en este Macron-Le Pen, el segundo en cinco años; casi 14 millones de ciudadanos decidieron no acudir a las urnas, número superior al total de votos obtenidos por Marine Le Pen y algo menos de 5 millones de los sufragios que recibió Emmanuel Macron. En 2022, 48,7 millones de personas estaban registradas para votar.

Esto hizo que Jean-Luc Mélenchon dijera, minutos antes de que se anunciaran los resultados, que el presidente saliente es uno de los “peor elegidos de la V República”, que está “sobrevive en un océano de abstención, votos en blanco y nulos”. En efecto, la abstención aumenta en al menos dos puntos con respecto a la primera vuelta del 10 de abril de 2022, según una lógica ya implacable: una menor movilización en la segunda vuelta electoral, signo de una verdadera fatiga democrática.

Negativa a la hora de decidir o huelga de voto, el número de votos en blanco y nulos también es elocuente: en 2017, representaron cerca del 11% de los votantes (incluyendo el 6,35% de los votos en blanco). Cinco años más tarde, la proporción ha disminuido ligeramente: el porcentaje de votantes que optó por el voto en blanco o nulo se sitúa en torno al 8,5% (6,35% en blanco y 2,25% en nulo), es decir, un total de casi 3 millones de personas (incluyendo 2,2 millones de votos en blanco).

Por tanto, la abstención destaca entre los inscritos para votar, como en los dos últimos comicios del quinquenio (66% de abstención en las autonómicas, 58% en las municipales), pero el número de votos en blanco se triplica respecto a la primera vuelta.