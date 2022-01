Ucrania, una ‘crisis de los misiles’ 60 años después en un mundo que ya nada tiene que ver con la Guerra Fría

Hace casi 60 años, en octubre de 1962, Nikita Khrushchev puso a prueba los nervios de John Kennedy. Estábamos ante la crisis de los misiles de Cuba. Se desplegaron misiles nucleares soviéticos en suelo castrista, amenazando directamente a los Estados Unidos de América. Las tensiones llegaron a un punto álgido antes de que un acuerdo entre las dos grandes potencias pusiera fin a la amenaza de una explosión inminente.

Era la época de la Guerra Fría, en un mundo bipolar. Todo estaba ajustado como un reloj. Charles de Gaulle se puso del lado norteamericano, con lo que eso significaba. La bombita francesa, en este caso, un temible peligro del débil para el fuerte. Cuando el embajador de la URSS pensó que podía amenazarle, en el Palacio del Elíseo, con un posible ataque atómico soviético, el presidente francés le respondió con una frase endiabladamente disuasoria: “Bueno, señor embajador, moriremos juntos”.

Seis décadas más tarde, vivimos un tira y afloja sobre Ucrania en un mundo que se ha vuelto multipolar y marcado por la proliferación nuclear. Las reglas del juego se han quedado obsoletas, nada parece estar escrito de antemano y las posibles reacciones, tanto inesperadas como en cadena, parecen poder llevar a Europa de vuelta a 1914.

The massive buildup of 🇷🇺 forces towards 🇺🇦 continues. Here it’s older T72 tanks on their way to the confrontation zone. Eurooe hasn’t seen a concentration of military forces of this magnitude since decades. pic.twitter.com/HipXARtmCB