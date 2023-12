España se une a una organización global que promueve la eliminación total de los combustibles fósiles

España ha entrado este martes en la organización Beyond Oil and Gas (BOGA), un grupo de 24 países que presiona para cerrar un pacto global para la eliminación total de los combustibles fósiles de "forma ordenada y justa", el debate que está copando la atención estos días durante la COP28 de Dubái. Los miembros de esta organización se comprometen a no dar nuevas licencias —o renovar las caducadas— para la exploración y la extracción de petróleo y gas natural, medida que España ya contempla en su Ley de Cambio Climático desde 2021.

El anuncio se ha presentado durante el sexto día de la cumbre climática de la ONU, la COP28, y desde allí la vicepresidenta Teresa Ribera ha incidido en que abandonar los combustibles ha sido un paso importante para España. "Desde que llegamos al Gobierno hemos intentado aproximarnos a la energía de forma diferente. No tenemos mucho petróleo, pero el carbón era relevante y el gas lo podría haber sido. Ahora todo eso está olvidado y no hay nuevos permisos [para su extracción], ha señalado la ministra de Transición Ecológica.

Como la legislación española ya incluye el compromiso del grupo BOGA, Ribera ha reconocido que la adhesión no supondrá que el Gobierno tenga que adoptar ninguna nueva norma. "Es algo delicado decir esto, pero efectivamente no implica nuevos compromisos. El gran cambio que supone esto es que tenemos que decir alto y claro que el Acuerdo de París no se cumplirá si no nos deshacemos de los combustibles fósiles", ha contestado tras ser preguntada por este asunto.

En realidad, España fue invitado a incorporarse a este grupo hace dos años en la cumbre del clima de Glasgow de 2021, cuando se creó la alianza, pero la propuesta fue rechazada por posibles incompatibilidades de sus compromisos con la Ley de Cambio Climático, que se aprobó ese mismo año, según argumentó entonces el Ministerio de Transición Ecológica.

Junto a España, este martes se han incorporado a la organización Kenia y Samoa, y a ella ya pertenecen países como Francia, Suecia o Portugal. Costa Rica y Dinamarca fueron los creadores del grupo. El objetivo de BOGA es que los productores de combustibles fósiles se comprometan a reducir paulatinamente su actividad, de forma que no quede más remedio que recortar su consumo, aunque es cierto que ninguno de los grandes productores de petróleo y gas natural del mundo forma parte de la organización. Sí es destacable el caso de Dinamarca, que cuando tomó la decisión de liderar esta coalición era el mayor productor de petróleo de la Unión Europea.

Otra de las metas de BOGA es apoyar a los países en desarrollo a reducir su dependencia económica de exportación de gas y petróleo, como ocurre en muchos países de África o Sudamérica. Por ahora, cuenta con un fondo de 10 millones de dólares creado aportado por organizaciones filantrópicas, y este martes ha anunciado que el primer millón de ayuda irá destinado a Kenia y Colombia.