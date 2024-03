España vendió el año pasado un 40% menos de coches eléctricos de lo que esperaban los fabricantes

Las previsiones de ventas de coches electrificados por parte de la patronal automovilística Anfac fueron extremadamente optimistas el año pasado. Los fabricantes esperaban despachar 190.000 turismos a pilas en 2023, lo que habría supuesto más que duplicar los 78.300 del año anterior. Sin embargo, la cifra real de comercialización se quedó muy por debajo de lo esperado, fue un 40% menor, con 113.768 unidades vendidas. "El mercado se ha recuperado un poco en 2023, pero si miramos los objetivos que nos fija la UE y España, hay un gran gap [una brecha] entre el mercado que tenemos y el que deberíamos tener", señaló este lunes José López-Tafall, director general de Anfac durante la presentación de resultados de 2023.

La patronal defiende que la diferencia entre sus previsiones para el año pasado y las ventas reales radica en que sus estimaciones se basan no solo en lo que esperan vender, sino en lo que les gustaría. Según explicaron durante la rueda de prensa, ellos se pusieron la meta de comercializar entre 1,2 y 1,3 millones de turismos, pero finalmente vendieron 949.359, lo que hundió sus expectativas en todos los niveles. Los 113.000 electrificados vendidos incluyen 62.164 híbridos enchufables y 51.612 eléctricos puros.

De esta manera, el mercado eléctrico español continúa un año más muy ralentizado en comparación con el resto de grandes países europeos. Los coches 100% a pilas, que son los que la Unión Europea quiere potenciar de cara al futuro —la venta de híbridos nuevos estará prohibida en 2035 porque contaminan—, representaron el año pasado el 5,4% del total de las ventas en España, mientras que en Europa alcanzaron el 14,6%. El total de electrificados —la suma de 100% eléctricos y eléctricos enchufables— representó en España el 12% del total, frente al 22,3% de media en Europa. Dentro de los coches electrificados no se incluye a los híbridos no enchufables, cuya batería se recarga con la frenada.

Para corregir esta situación, Anfac insiste en que se renueve el Plan Moves para que la ayuda de 2.000 euros a la compra llegue en el momento de la adquisición del vehículo, y no con hasta dos años de retraso, como ocurre ahora. Sin embargo, como reconoció este lunes el propio director de la patronal, las ayudas en España son muy buenas y esa no debería ser la causa de la ralentización de las ventas. "Las cuantías [de subvención] que hay ahora en España son muy positivas, incluso puede que sea la cuantía unitaria mayor de Europa. En este momento creo que esa no es la explicación para el parón, quizá lo sean los tipos de interés y que acaba de comenzar el año", dijo este lunes López-Tafall. El Moves III ahora vigente caducó el pasado 31 de diciembre, pero se ha extendido hasta el 31 de julio porque aún quedan más de 60 millones en subvenciones sin reclamar, y todavía se desconoce si se publicará después un Moves IV.

Anfac señaló también este lunes que el mercado europeo de eléctricos está ya claramente dividido en dos partes, entre países ricos y economías de segundo nivel. España, según la patronal, lidera el bloque de los países "rezagados", ya que las ventas de electrificados apenas representan uno de cada diez coches vendidos, frente al 31,8% en Portugal, el 26% de Francia o el 24,6% en Alemania, según las cifras de 2023. "Europa se está partiendo en dos bloques. El de arriba cada vez va más rápido y el de abajo está luchando por mantener el ritmo", apuntó López-Tafall.

En todo caso, el mercado español de eléctricos mejoró en 2023 frente 2022, aunque a pasos pequeños. Estos turismos representaron el año pasado el 12% de las ventas totales, frente al 9,6% de 2022, al 7,8% de 2021 y al 4,8% de 2020, lo que demuestra que la tendencia es positiva. El mercado de autobuses fue el que más creció el año pasado, un 14,3%, gracias a las flotas eléctricas urbanas. Para ampliar la imagen, Anfac publicó los datos globales del parque móvil, con cifras más pesimistas: en España circulan ya 26 millones de coches, de los que solo el 1,3% son electrificados y apenas el 0,6% son completamente eléctricos.

A los malos datos de 2023 se suma que 2024 "no empieza bien", como reconoció el propio López-Tafall. A 11 de marzo el porcentaje de turismos electrificados sobre las ventas totales es del 9,6%, tres puntos por debajo del año pasado, y están vendiendo unos 8.500 mensuales, lejos de los 23.000 que deberían estar comercializando los concesionarios para alcanzar a fin de año los 280.000, que es lo que Anfac espera vender en 2024. "La cifra mejorará a medida que avance el mes, pero no vamos al ritmo que deberíamos", añadió.

Una quinta parte de los puntos de recarga está fuera de servicio

Además de la mejora del Plan Moves, la patronal de fabricantes reclama al Ministerio de Transportes un impulso a la instalación de cargadores de vehículos, ya que España también se encuentra en la horquilla baja en este aspecto. En 2023 había en España 610 cargadores por cada millón de habitantes, frente a los 1.408 de media en los países de la UE, o los 1.752 de Francia o los 1.430 de Alemania. En una situación parecida están Italia (699 cargadores por millón de habitantes) o Portugal (698). Llama especialmente la atención el caso portugués, porque pese a tener un ratio de cargadores similar al de España, su matriculación de coches electrificados fue el año pasado del 31,8%.

Otro dato importante que dio Anfac es que en España estaban en funcionamiento a cierre del año pasado 29.301 puntos de recarga en el país, pero que hay otros 7.728 esperando permisos o inspecciones, pero que ya están perfectamente disponibles para usar. Es decir, uno de cada cinco está construido, pero fuera de servicio.