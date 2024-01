El coche eléctrico se choca con la realidad: algunas claves para entender por qué no acaba de arrancar en España

Las matriculaciones de vehículos diésel y gasolina han alcanzado en 2023 las 670.000 unidades frente a 62.000 eléctricas. Félix García, director de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) es claro: "No estamos vendiendo lo coches electrificados suficientes para cumplir los objetivos". García se refiere a los 190.000 coches eléctricos e híbridos enchufables que pretendían vender en 2023 frente a los 126.000 que, según indica, han salido de los concesionarios españoles. Los vehículos electrificados solamente han supuesto el 12% del total de las matriculaciones, una cifra que está muy por debajo de la media europea, que se sitúa en torno al 20%. Desde Faconauto, la patronal de concesionarios, insisten: "Nos está costando avanzar en la descarbonización de nuestra movilidad".

La única forma que hay hoy, según apunta en conversación con infoLibre García, de que el coche eléctrico 100% sea rentable para un conductor es tener en el garaje de casa un punto de carga en el que dejar conectado el vehículo por las noches. De media, para recorrer 100 km con un coche de gasolina se gastan alrededor de los 12 euros mientras que desde una estación de carga doméstica la cifra se reduce a tres euros. Para cumplir con el objetivo de sustituir los 35 millones de coches contaminantes que circulan por carreteras españolas, la ANFAC reclama más compromiso de los ayuntamientos para instalar puntos de recarga públicos. García señala que de las 45.000 estaciones previstas tan solo se han ejecutado 30.000, lo que supone un traba más a la hora de decidirse por un vehículo totalmente eléctrico.

José López-Tafall, director general de ANFAC, sostiene que el vehículo electrificado, "avanza, pero no al ritmo necesario. Cerramos el año con una cuota de mercado del 12%, solo dos puntos porcentuales más que el año anterior: esto es un resultado decepcionante si se compara con los objetivos obligatorios que como país tenemos".

Buen presupuesto para ayudas, mala eficiencia

La industria automovilística tendrá que dejar de vender coches con motores de combustible el 1 de enero de 2035, un cambio total de modelo de negocio en 12 años que, según García, solo se le ha pedido a este sector, y continúa: "Ahora es el país el que tiene que echar una mano". El problema de fondo es que no todo el mundo tiene acceso económico a un coche 100% eléctrico. Las ayudas del Gobierno a la compra de vehículos menos contaminantes son un éxito pero el problema no está en el presupuesto destinado al conocido como Plan Moves sino en su eficiencia. Las subvenciones tardan hasta 16 meses en llegar al cliente. Raúl Morales, director de Comunicación de Faconauto, apunta en este sentido: "El Ejecutivo ha de trabajar con el sector de la automoción para poner en marcha puntos de mejora en el plan actual, donde el comprador se lleve ya el descuento en la factura, o ayudando a las comunidades autónomas a mejorar su gestión", afirma.

Desde ANFAC, indican que ya han planteado una serie de medidas al Gobierno en esta línea. Medidas como la sustitución de un nuevo Plan Moves con ayudas a cobrar en el momento de la compra en base a un nuevo modelo fiscal, así como otras medidas específicas para el canal de empresas, el que más rápido puede avanzar en la electrificación. La segunda palanca son medidas adicionales que faciliten el desarrollo e instalación de puntos de recarga de acceso público. No hay que olvidar que en 2024 España tiene ya compromisos vinculantes frente a la UE a la hora de facilitar la recarga pública en todo territorio. "No es una cuestión de innovar, es una cuestión de actuar de inmediato y con medidas eficaces", afirma López-Tafall.

Los usuarios necesitan además información detallada sobre el ahorro de costes a largo plazo, sobre el alcance de la infraestructura de carga, sobre el rendimiento real de los vehículos no contaminantes, así como sobre las características tecnológicas de los vehículos o la experiencia contrastada de otros usuarios, aclara Morales. La percepción que tiene el ciudadano a la hora de cambiar a un eléctrico, insiste García, es que "es un proceso complicado" y un hecho "impositivo y no positivo". García apunta también a incentivar a las empresas a comprar vehículos electrificados. "Las empresas son las que más compran pero, si el empresario no ve rentable cambiarla, no lo va a hacer", afirma.

Cerca de un millón de vehículos vendidos

Actualmente la edad media del parque automovilístico español ronda los 14 años, según datos de la patronal. El 70% de los turismos que circulan por nuestras carreteras tiene más de diez años a pesar de que las ventas de turismos han cerrado el último mes con un alza del 10,6%, lo que representa 81.772 unidades. Con este dato, el ejercicio 2023 registra un incremento del 16,7%, a las puertas de las 950.00 unidades vendidas. A pesar de esto, Morales insiste en que, tras los efectos económicos de la pandemia, a la industria del coche "le está costando recuperarse más que a otros sectores, que lo hacen de manera más rápida como, por ejemplo, el turismo". Aunque aclara que el dato es positivo, "teniendo en cuenta que la financiación sigue siendo elevada y que la inflación todavía no se ha controlado".

A pesar de que el pronóstico de ventas de vehículos menos contaminantes no se está cumpliendo, sí se ha avanzado en el objetivo de reducir la venta de coches diésel. En diciembre la venta de estos coches ha caído un 8,76%. Los fabricantes sí están contentos con los datos de producción de ese año. En 2023 se han fabricado casi dos millones y medio de coches, según indica ANFAC, lo que sitúa a España como el segundo país que más vehículos produce en Europa, después de Alemania.