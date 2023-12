Lara Lázaro, investigadora de Elcano: “No creo que en la COP se fije fecha para el fin de los combustibles fósiles”

Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano, ha acudido a las últimas cuatro conferencias del clima de la ONU y la semana que viene volará a Dubái para participar en la COP28, donde no cree que se logre fijar un compromiso para acabar con los combustibles fósiles, la principal demanda de los ecologistas y observadores para la cumbre. A sus 47 años, lleva casi dos décadas dedicada al estudio del impacto del cambio climático en la economía global, y su formación está a medio camino entre las dos disciplinas, ya que estudió Economía en la Universidad Autónoma de Madrid y es doctora de Evaluación Ambiental por la London School of Economics. La conversación que sigue tuvo lugar tras la segunda jornada de la COP28.

El presidente de la cumbre, Sultan Al Jaber, promete que este año será diferente a los anteriores y que la COP28 será recordada por sus logros. Parece que quiere llegar al nivel de la COP de París de 2015. ¿Se muestra tan optimista como él?

Llegamos con una situación política complicada. Con unas perspectivas económicas ahora peores que las del mes de julio −según el FMI−. Con niveles de endeudamiento alto de los países en desarrollo. Cumpliendo tarde nuestros compromisos de trasferir mil millones de dólares de los países desarrollados a los países en desarrollo. Y con una agenda para la cumbre que tiene asuntos muy polarizados entre países.

En realidad, como en todas las cumbres, no creo que sea adecuado pensar en que será un éxito o un fracaso. Entiendo que es cómodo tratar de reducirlo a eso, pero lo que tratamos de hacer en estos los acuerdos internacionales es buscar un pacto para cambiar el modelo de desarrollo y el modelo industrial del mundo, y eso no se puede resolver en una sola cumbre. Si esa es la medida del éxito, no lo sería ni esta ni ninguna. Ahora, todas las cumbres deben avanzar. Miremos por ejemplo a Copenhague en 2009, la COP15, que se vio como un fracaso, y muchos de sus avances terminaron en lo que fue el Acuerdo de París, que fue un éxito.

El primer día ya se ha llegado a un acuerdo para poner en marcha un fondo de pérdidas y daños para países vulnerables, mucho antes de lo esperado. ¿Es una declaración de intenciones de lo que está por venir?

Ese es uno de los avances que se conseguirá este año y ya tiene 400 y pico millones de dólares. Por supuesto, esa cifra no es suficiente, pero es un gran avance y un resultado tangible. El Banco Mundial será la sede por ahora del dinero, pero veremos qué pasa porque los países en desarrollo no están muy de acuerdo y quieren que sea un actor independiente.

Otro avance es que parece que en 2022 hemos alcanzado los 100.000 millones de dólares de financiación de los países ricos a los países en desarrollo, aunque el dato aún no está confirmado. ¿Cuál es el problema aquí? Pues si preguntas a Oxfam te dicen que esto está muy bien, pero que este dinero no son transferencias, sino préstamos, y no siempre préstamos en condiciones favorables. Y esto no hace más que aumentar la deuda de estos países, y el objetivo no puede ser que tengan que decidir entre descarbonizar y desarrollarse.

El asunto que más expectación está generando ahora es el debate sobre si cerrarán un compromiso para reducir el consumo de combustibles fósiles, que precisamente se debate en Emiratos, un país exportador de petróleo. ¿Cree que se llegará a algún acuerdo?

Desde luego este es el tema principal porque el 75% de las emisiones viene del uso que hacemos de la energía. El resto viene de los cambios de uso de la tierra, y esos dos temas son fundamentales. Eso sí, son polémicos de alma. Ayer escuché a Al Jaber [presidente de la COP 28 y CEO de la petrolera estatal de Emiratos] decir que no quiere dejar ningún tema fuera de la mesa, y mencionó literalmente a los combustibles fósiles. Estas dos semanas se hablará de ello, pero ¿qué puede salir? Viendo la posición de los países yo no creo que vaya a salir un objetivo con una fecha para eliminar los combustibles fósiles. Porque no lo va a apoyar ni Reino Unido, ni la Unión Europea, ni China, ni Estados Unidos... y si no les tienes a ellos no vas a ningún sitio.

¿También la Unión Europea estaría en contra de fijar una eliminación total?

Europa no apoya. También tienes a China oponiéndose, al grupo africano diametralmente en contra, a Oriente Medio que no lo apoya, al G77 [77 países del hemisferio sur] que tampoco apoya, a Reino Unido que no apoya, a Estados Unidos que tampoco... Está claro que no lo veo salir adelante. Ten en cuenta que necesitas el apoyo de todos estos grupos porque las decisiones de las Naciones Unidas no se toman por unanimidad, pero sí con un amplísimo consenso.

Y con este panorama, ¿qué es lo que sí se puede hacer?

¿Qué puede salir? Pues a lo mejor avanzas algo si matizas que sería una reducción del consumo –no una eliminación− y que se empiece por el carbón, y que solo afecte a sectores que no puedan usar tecnologías para capturar el CO2. Pero desde luego, el phase out, la eliminación, no creo que vaya a salir.

Donde sí parece que habrá avances es en el compromiso de multiplicar por tres la potencia de generación renovable en el mundo, porque tiene el apoyo de Europa, de la Agencia Internacional de la Energía, de la presidencia de la COP, de China y de Estados Unidos. Todo parece indicar que en el texto final habrá una referencia a esto, a duplicar la eficiencia energética y a reducir las emisiones de metano en la generación de energía.

¿Qué opina sobre que la COP28 se celebre en un país que vive de la exportación de petróleo? En los últimos meses ha habido muchísimas críticas a que Sultan Al Jaber, un magnate del petróleo dirija la cumbre del clima, pero hay quien lo ve diferente. Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, decía este viernes que es una oportunidad para llevar el diálogo al epicentro de los combustibles.

Pues todos hemos visto esta semana la información de la BBC, y desde luego es un comienzo muy malo [Desveló que Emiratos buscaría durante la cumbre del clima cerrar acuerdos con 15 países para vender gas y petróleo, acusaciones que Al Jaber negó este miércoles]. Pero también es verdad que si tienes a los países del petróleo en contra no se puede hacer nada. Al final, lo que vamos a necesitar es consenso y cooperación, porque la transición no se puede hacer en contra de sectores económicos o en contra de algunos países.

Yo creo que es bueno que estas naciones [petroleras] estén en la conversación y que tengan un papel activo. El propio Al Jaber ya ha dicho que ha estado trabajando con países productores de petróleo y que habían puesto sobre la mesa objetivos de reducción, aunque él reconoce que no son suficientes y que hay que hacer más.

Otra cosa positiva que veo es que ha dicho que está comprometido con la ciencia, porque los países del petróleo no siempre han apoyado los informes del IPCC [el panel de expertos de la ONU en cambio climático].

Estos días estarán en Dubái más de 150 líderes mundiales, pero no estarán ni Joe Biden ni Xi Jinping. ¿Cómo interpreta esa ausencia?

Pues desde la situación geopolítica muy compleja que estamos viviendo. De todas formas, yo siempre digo que estas cumbres no son para débiles de corazón porque llevamos dos cumbres con coronavirus, otra con la guerra de Ucrania y ahora el conflicto en Israel y Jamás, y esto complica mucho las cosas. Está claro que es mejor que estos dos líderes acudan porque dan un impulso político a las conversaciones, pero lo bueno es que los enviados de los dos países, Xie Zhenhua y John Kerry tienen son viejos conocidos y hace dos semanas firmaron el acuerdo climático de Sunnylands, que es una reedición del pacto de 2014 que permitió al año siguiente el Acuerdo de París.

Ese pacto da la bienvenida a los informes científicos, considera a China como un país en desarrollo desde el punto de vista climático −una petición histórica de China−, reafirman su compromiso con el Acuerdo de París, apoyan triplicar la potencia de energías renovables... Esto lo han puesto sobre la mesa los dos mayores emisores de CO2 del mundo, y demuestra que no están en el punto de no hablarse. Lo que quiero resaltar es que aunque haya una fuerte crispación en temas comerciales y geopolíticos, es una buena noticia ese acercamiento en temas de clima.