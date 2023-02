Naturgy dispara su beneficio por la compra de gas a Rusia y descarta romper su relación pese a la guerra

Naturgy, la mayor comercializadora de gas en España, registró en 2022 el mejor año de su historia tras ganar 1.649 millones de euros, según reconoció la compañía en su presentación de resultados de este miércoles. La gasista se suma así a otras energéticas que cerraron un año récord marcado por los altos precios que asumieron los consumidores, que llevan meses resguardándose en el mercado regulado para evitar subidas astronómicas en su factura. Naturgy contó además con una gran ventaja frente a otras comercializadoras, ya que adquirió grandes cantidades de gas a Rusia a un precio reducido al del mercado internacional, lo que permitió a la compañía mantener sus márgenes de beneficio en el mercado del gas.

"Los buenos resultados no se deben solo a la coyuntura de la energía España, si o que hay que destacar de manera especial nuestros negocios internacionales, empezando por el del trading (comercio) de gas", destacó Francisco Reynés, presidente de la compañía, en rueda de prensa.

Concretamente, el negocio de mercado internacional ingresó 18.800 millones, un 130% más que los 8.200 de 2021, gracias a la diferencia entre los altos precios de las materias primas y la energía en el mercado global, y los que Naturgy paga por sus contratos a largo plazo, sustancialmente más bajos. Este segmento registró beneficios de 1.130 millones.

Naturgy trajo el año pasado el 29% del gas que llegó en barco a España, el conocido como gas natural licuado (GNL), procedente de numerosos países; también trajo el 52% del que llegó por tubería desde Argelia. Estas dos cifras evidencian el peso de la compañía en la seguridad energética de España y su capacidad para hacer dinero con el comercio de materias primas. "Hemos contribuido a que no faltara gas y electricidad", destacó Reynés.

Buena parte del gas natural licuado que compra la compañía proviene de Rusia, con quien tiene firmado un acuerdo de tal calibre que representó alrededor del 8% de todo el gas natural que quemó España en 2022. Concretamente, Naturgy importa cada año 3.000 millones de metros cúbicos de gas (3 bcm, en la jerga del sector) a través de un contrato firmado en 2018 y que vence en 2041 con la terminal Yamal LNG, un puerto ruso situado en el extremo norte del país. La terminal tiene como accionista mayoritario a Novatek, la mayor empresa de gas licuado de Rusia, y participan también dos compañías chinas y a la francesa TotalEnergies.

Reynés incidió en que la empresa que preside no se plantea romper su negocio con Yamal LNG, incluso en el escenario de guerra actual. "Naturgy es una compañía que cumple con sus compromisos y los lleva a término hasta las últimas consecuencias. Obviamente, si hubiera un motivo justificado para romper el contrato lo haríamos, pero a día de hoy no lo hay", destacó. El acuerdo incluye además una cláusula take or pay, donde el suministrador ruso se compromete a enviar los volúmenes acordados, y el comprador español a pagar, incluso aunque rechace el producto, por lo que una ruptura unilateral del pacto arruinaría a la compañía.

El directivo también argumentó que no solo ellos están atados al contrato, sino que el suministro de gas a España depende él, ya que la demanda global de gas previsiblemente aumentará en 2023. Además, desde octubre de 2021 no llega gas natural por el tubo que conecta Argelia, Marruecos y España como represalia argelina, después de que el Gobierno español se pusiese del lado marroquí en el reconocimiento del Sáhara.

Víctor Burguete, investigador del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), ya explicó a infoLibre que España se encuentra entre la espada y la pared porque que el comercio de gas con Rusia es legal y su combustible es necesario para asegurar la generación eléctrica. "La UE ha diseñado un agujero en las sanciones para evitar una escasez de suministro y una subida de precios de la energía. Hay que limitar los ingresos de Rusia, de eso no hay duda, pero limitando el impacto sobre la economía", apuntó el experto.

El acceso a este combustible también permitió a Naturgy poner a pleno rendimiento las centrales de ciclo combinado para generar electricidad en España en 2022: su producción total de energía en estas plantas creció un 43,1%. "La excelencia operativa de Naturgy en ciclos combinados ha sido una ventaja competitiva clave para obtener mayores márgenes en el periodo frente a los competidores", se lee en sus cuentas.

La compañía también muestra un fuerte incremento en su EBITDA (beneficio antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones) debido a que las tarifas de luz y gas que pagan sus clientes subieron drásticamente entre 2021 y 2022, y fueron los consumidores quienes absorbieron el encarecimiento de las materias primas. El EBITDA mejora "especialmente en gas, una vez que los contratos con clientes finales se van renovando y comienzan a reflejar el aumento de los precios energéticos en los principales mercados", explica la compañía.

300 millones del impuesto a energéticas

La presentación de resultados también contó con previsiones para 2023 sobre las cuentas de la gasista, donde estiman que soportarán unos 300 millones de euros por el llamado impuesto a las energéticas y la banca, que alcanza el 1,2% de su cifra de negocio. Reynés cargó contra el gravamen con el argumento de que ya pagan 1.000 millones en impuestos: "No soy quién para decir si el impuesto está justificado o no, pero no creo que seamos el único sector que tenga mejores resultados que en 2021", dijo.

Tras registrar unos beneficios récord en su más de un siglo de historia, la compañía anunció este miércoles un aumento extraordinario del dividendo por acción, con 50 céntimos que se suman a los 30 y 40 céntimos que repartió en 2022. En este sentido, la compañía repartirá entre sus dueños el 70% de las ganancias.