Pedro Sánchez clausura el X Aniversario infoLibre, la fiesta de las socias y socios de un periodismo sin ruido

infoLibre está este martes de fiesta. El Espacio Larra de Madrid acoge a partir de las 19 horas un evento en el que las socias y socios que apoyan nuestro proyecto tendrán un papel estelar. El acto reunirá, entre otros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pronunciará unas palabras, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la titular de Igualdad, Irene Montero.

También han confirmado su presencia la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la titular de Defensa, Margarita Robles; la ministra de Política Territorial y Portavoz, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; y la titular de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Asistirán también miembros de PP, Ciudadanos o Más Madrid, así como representantes sindicales como el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez.

Marwán será el encargado de arrancar la gala interpretando su tema Necesito un país. También escucharemos las palabras de Pilar del Río, presidenta de la Sociedad de Amigos y viuda de José Saramago, y de Daniel Fernández, presidente del Consejo de Administración de Ediciones Prensa Libre.

El acto cuenta con la colaboración de Fundación la Caixa, Banco Santander, Telefónica e Iberdrola.

infoLibre cumple una década en 2023 y logra además ser rentable económicamente gracias a sus casi 14.000 socias y socios y sin haber tenido que recurrir a créditos de los bancos o competir en la guerra del clic o en el bucle de la desinformación. En un contexto complicado en la búsqueda de suscriptores, hemos seguido creciendo en el último año, alcanzando en febrero la mejor cifra de nuestra historia.

infoLibre es el único medio español que participa en tres prestigiosos consorcios internacionales de investigación –European Investigate Collaborations (EIC), el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e Investigative Europe–, y algunas de las historias publicadas en el último año han tenido consecuencias políticas, judiciales y legislativas. La pertenencia a esos consorcios nos permite publicar en exclusiva investigaciones de interés global con cabeceras como Der Spiegel, La Stampa, Le Monde, L’Expresso, Süddeutsche Zeitung o The New York Times, entre otras. infoLibre es además el único periódico digital español participado por un medio independiente extranjero, el francés Mediapart, que supera los 213.000 suscriptores, y que camina con nosotros desde el mismo momento de nuestra fundación.

Un año más, algunas de nuestras apuestas informativas y editoriales tuvieron consecuencias. Desde llevar al banquillo al juez Serrano, el exlíder de Vox en Andalucía, a que la Fiscalía General del Estado escuche a los familiares de víctimas del covid en las residencias de mayores; o que gobiernos autonómicos se vean obligados a aportar los datos de las muertes en residencias solicitados por infoLibre y que se negaban a dar; o que los tribunales paren los pies al ejercicio de intimidación a periodistas críticos practicado por dirigentes políticos como el presidente de Murcia, Fernando López Miras, o el exsecretario general del PP Teodoro García Egea; o la rectificación de la ley Rhodes, tras desvelar infoLibre un error en los plazos de prescripción contemplados para los delitos más graves contra menores.