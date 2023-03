infoLibre cumple una década (y las cuentas cuadran)

Vayamos sin rodeos a las buenas noticias: infoLibre y tintaLibre cumplen este 7 de marzo diez años de vida logrando por primera vez el equilibrio en sus cuentas, es decir, entrando en beneficios. Sobrevivir a una década marcada por múltiples crisis (en el terreno económico, político y mediático) y hacerlo sin competir en la guerra del clic y en el bucle de la desinformación, simplemente procurando ejercer un periodismo digno y fiable, sería ya motivo suficiente para sentir un orgullo compartido entre periodistas, accionistas y socias y socios que hacen posible este proyecto.

Pero hay una segunda buena noticia que no es menos importante que pasar de las pérdidas continuadas al balance positivo, y es el hecho de que crezcamos, aunque sea también muy modestamente, en el número de suscriptores. Es relevante en un contexto en el que la gran mayoría de las cabeceras vive una compleja situación de estancamiento o incluso bajada en el número de socios, salvo excepciones de algunos medios de grandes grupos que pueden lanzar ofertas casi a precio de saldo pero muy eficaces en la captación de lectores de pago. Todo sea bienvenido si a medio y largo plazo se consigue recuperar la conciencia colectiva que pone en valor el papel de una prensa independiente para una democracia digna de tal nombre. Esa fue la apuesta de origen de infoLibre, que al cabo de los años se ha ido extendiendo entre quienes antes defendieron aquello de que “no se puede poner puertas al campo” y que los medios serían sostenibles sólo vía publicidad gracias a las audiencias millonarias de internet. Si usted pincha en alguna cabecera que gratuitamente ofrece información, puede suponer tres posibilidades: o alguien la paga (un banco, una multinacional, un grupo político, un constructor, un cacique del lugar…) o lo que hace no es exactamente periodismo, o practica ambos fraudes a la vez.

Un año más, una década después de aquel 7 de marzo, cumplimos nuestro compromiso de máxima transparencia, el mismo que exigimos a cada institución pública, el que consideramos que debe cumplir cualquier medio que ejerza el periodismo

Llegados a este punto, tras una década de esfuerzo continuado de periodistas y suscriptores, infoLibre y tintaLibre (nuestra revista mensual en papel) ya están volcados en la década siguiente. En mejorar el periodismo que ejercemos, la calidad de las investigaciones que abordamos, el análisis crítico sobre la actuación de los distintos poderes o la incorporación de nuevos formatos audiovisuales que faciliten el acceso y el eco de nuestros contenidos. Y además trabajamos ya desde hace unos meses en una apuesta innovadora que nos permitirá reforzar el compromiso de infoLibre por un periodismo alejado todavía más del ruido imperante y de ese negativismo que, según el último estudio del Instituto Reuters, hace huir de las noticias a un 35% de la población lectora (ver aquí).

Un año más, una década después de aquel 7 de marzo de 2013, cumplimos nuestro compromiso de máxima transparencia, el mismo que exigimos a cada institución pública, el que consideramos que debe cumplir cualquier medio que ejerza el periodismo como un servicio público esencial en democracia.

Vamos al detalle de los datos, anticipando ya que el próximo 30 de marzo por la tarde celebraremos esta primera década de infoLibre y tintaLibre con un acto cívico, cultural y periodístico en el Espacio Larra de Madrid al que invitaremos a nuestras socias, socios y lectores. En las próximas semanas y meses recorreremos también distintas ciudades de España convocando al debate público sobre asuntos que a todas y todos nos conciernen en este año clave.

LOS SOCIOS

Es tan importante convencer a una lectora o a un lector de que la única forma de sostener un periodismo fiable y decente es contar con su suscripción, como mantener la satisfacción por la decisión tomada y por tanto la fidelidad en la pertenencia a esa comunidad cívica y periodística. Y en infoLibre no podemos estar más orgullosos de una comunidad que sigue creciendo en número y en implicación.

La altísima fidelidad de nuestros suscriptores no sólo se refleja, como ahora veremos, en el porcentaje de socios anuales o el aumento voluntario de cuotas, sino en una tasa de abandono (conocida por los técnicos como churn) de sólo el 1,7%, entre las más bajas de la prensa digital europea.

* El número de socios al terminar febrero de 2023 asciende a 13.546. Son 218 suscriptores más que en el mismo mes de 2022, lo que supone un incremento del 1,7%. Esas 13.546 socias y socios son, además, la mejor cifra en un mes de febrero en toda la historia de infoLibre.

* De ese total de 13.546 socios, 11.758 tienen una suscripción anual, 1.622 una mensual y 166 están suscritos sólo a la revista impresa. Es decir, el 87 % de los socios son anuales. Es un dato relevante, que crece cada año, y supone que una gran mayoría de suscriptores se compromete con la estabilidad del proyecto. El 92% de las altas registradas de febrero de 2022 a febrero de 2023 corresponden a una cuota anual.

* Hay 7.464 socios que reciben la revista mensual tintaLibre en su casa, ya que han optado por esta modalidad de suscripción (anual o mensual).

* Y a esos datos hay que sumar la venta en quiosco de tintaLibre, cuya media ha sido de 1.340 ejemplares. Es decir, la difusión total media de nuestro mensual en papel, que acaba de lanzar su número 111 (ver aquí), ha alcanzado en 2022 los 8.804 ejemplares. La revista, por tanto, se consolida, en un entorno en el que el papel y la venta en quioscos siguen cayendo. Nosotros confiamos (y los datos lo corroboran) que la combinación de los formatos papel y digital tiene un futuro sólido si logramos aportar contenidos atractivos y exclusivos que hagan pensar y actuar.

* En estos meses hemos tenido 436 aumentos voluntarios de la cuota de suscripción (91% anuales y 9% mensuales). Es una demostración de compromiso y apoyo que agradecemos muy especialmente. (Aquí puedes pinchar para aumentar tu cuota).

LOS INGRESOS

La ventaja de un medio que cumple algunos principios muy claros, como son el de no competir en la guerra del clic, no practicar el periodismo-espectáculo o rechazar acuerdos comerciales opacos que comprometan la línea editorial es que resulta sencillo explicar el origen de los ingresos que sostienen el proyecto.

* En 2022, los ingresos netos de nuestras dos cabeceras, infoLibre y tintaLibre, ascendieron en total a 1.745.538 euros, un 15% más respecto a 2021.

* La distribución de los ingresos netos fue la siguiente: 873.373 euros por suscripciones, 711.101 euros por publicidad, 42.962 euros de la venta en quiosco de tintaLibre y 118.102 por otros ingresos, correspondientes a derechos de publicación en distintas plataformas. En otras palabras, los ingresos de socios y compradores de nuestra revista mensual suponen el 52,5% del total de nuestros ingresos netos.

LOS GASTOS

Si ha sido posible resistir una década y lograr unas cuentas saneadas, en buena parte se debe a una gestión rigurosa de cada euro invertido o ingresado.

* Los gastos ascendieron en 2022 en total a 1.706.977 euros, lo que supone una reducción del 2,9% respecto al año anterior.

* Del total de gastos en 2022, el 67% se destinaron a personal (1.151.759 euros). Esta partida incluye las nóminas de los trabajadores en plantilla y el pago a colaboradores. La relación entre el sueldo más alto (65.000 euros) y el más bajo (21.685 euros) de los contratos en redacción a jornada completa fue de 3 a 1, como viene siendo desde el nacimiento de infoLibre.

* El resto de los gastos se distribuyó de la siguiente forma: 202.502 para gastos generales, 280.649 euros en costes tecnológicos e industriales, 42.339 euros en amortizaciones y 29.728 euros en gastos financieros.

* Nuestro equipo está formado por 24 profesionales (19 en redacción, 4 en administración y un director comercial). De ellos, 23 están en plantilla y 1 tiene un contrato de colaboración. De los trabajadores y trabajadoras en plantilla, todas tienen un contrato indefinido.

* En la redacción de infoLibre trabajan además cinco becarios divididos en tres turnos de cinco horas: dos por la mañana, dos por la tarde y uno el fin de semana. Todos ellos o ellas cobran 300 euros mensuales y tienen Seguridad Social. Fueron seleccionadas tras la firma de convenios con la Universidad Complutense, con la Carlos III de Madrid y con la Universidad Rey Juan Carlos, entre otros centros. Todas tienen asignado un tutor, tal y como se establece en esos convenios.

* Los costes de plantilla ascendieron a 755.227 euros en sueldos y salarios y 219.020 euros por las cotizaciones a la Seguridad Social.

* Los gastos en colaboraciones se situaron en 174.818 euros. El importe abonado por cada artículo en infoLibre oscila entre 80 y 100 euros.

El grueso de los modestos recursos de infoLibre sigue dedicándose a la materia prima de este oficio: el trabajo de periodistas y analistas que investigan y elaboran la información y la opinión. En las próximas semanas y meses están previstos nuevos refuerzos de la Redacción para abordar los retos de este intenso año en el terreno político-electoral.

EL RESULTADO DEL EJERCICIO

Como hemos anticipado desde la primera línea de este balance, el año 2022 se cerró por primera vez con ‘números negros’: un beneficio de 38.561 euros antes de impuestos. Por poner en valor y contexto esa cifra aparentemente (y realmente) modesta, recordemos que en el ejercicio anterior las pérdidas habían ascendido a 237.840 euros, también antes de impuestos (ver aquí).

En estos diez años, infoLibre ha resistido las pérdidas, y logrado ahora el equilibrio, sin recurrir a créditos bancarios, pese a los esfuerzos permanentes para sostener una Redacción periodística potente y una renovación tecnológica constante. En coherencia con nuestros principios editoriales, en los que defendemos el trabajo digno frente a la multiplicación de la precariedad, parte de los 38.561 euros de beneficio en 2022 se ha destinado ya a elevar en un 5% los salarios más bajos de la plantilla.

EL MODELO EMPRESARIAL

Desde su fundación, infoLibre ha seguido el modelo empresarial de nuestro referente editorial francés, Mediapart, en el que comparten accionariado los periodistas fundadores, inversores que confían en el proyecto y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han querido ser propietarios de acciones a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre. Encabezado por personalidades de la cultura, la universidad o el periodismo, ese vehículo de participación ciudadana alcanza los 178 miembros y está presidido por Pilar del Río, periodista, traductora y presidenta también de la Fundación Saramago.

En 2020 se abordó y ejecutó la última ampliación de capital en infoLibre, cubierta en su mayor parte por dos núcleos de socios inversores (uno capitaneado por el productor audiovisual y catedrático de Comunicación José Miguel Contreras y otro por el editor Daniel Fernández) y por nuestro aliado editorial francés Mediapart. elDiario.es adquirió entonces un 10% de infoLibre dentro de un acuerdo más amplio que incluía la implementación de la plataforma tecnológica del CMS y del CRM desarrollada por elDiario. Una vez completado ese desarrollo, la participación de elDiario ha sido adquirida en 2022 por el accionista mayoritario de infoLibre, el grupo encabezado por Contreras.

LAS AUDIENCIAS

Todo medio periodístico tiene la lógica y obligada ambición de conseguir la máxima audiencia para sus contenidos. Lo que distingue (entre otras cosas) a un periodismo fiable de ese mal llamado periodismo de clic, contenedor habitual de fake news, de propaganda de partido o altavoz de los intereses del empresario de turno, es la renuncia al sensacionalismo, al dictado de los algoritmos para disparar el volumen de visitas o a la compra de tráfico con el objetivo de incrementar audiencias que faciliten ingresos comerciales “automáticos”.

Del mismo modo que durante siete años reivindicamos que se igualaran el IVA digital y el del papel para acabar con una discriminación flagrante (los suscriptores de infoLibre pagaban un 21% mientras los de cualquier cabecera en papel estaban gravados al 4%) que el Gobierno corrigió en 2020 (ver aquí), seguimos empeñados en reclamar una transparencia total y unos criterios justos y diáfanos en la gestión de la publicidad institucional. A día de hoy, tanto en el nivel estatal como (más aún) en el autonómico y municipal, continúa siendo una hazaña poner luz a la distribución de campañas que pagamos todos los contribuyentes y que administraciones, partidos y empresas públicas manejan a través de centrales de medios que supuestamente se guían por los datos de medición de audiencias. Estudios académicos (ver aquí) e informes de la AIREFF (ver aquí) reflejan el carácter arbitrario y opaco que venimos denunciando en la distribución de publicidad institucional. Seguiremos dando esa batalla que, como otras anteriores, debe contribuir a la defensa de un periodismo fiable frente a todo tipo de negocios de comunicación o chiringuitos dedicados al puro ejercicio de la desinformación.

¿Nuestros datos de audiencias? Son estos:

* infoLibre obtuvo en 2022, según datos certificados por OJD, una media mensual de 1.387.000 usuarios únicos, 3.180.000 visitas y 5.600.000 páginas vistas.

* En las redes sociales, en Facebook contamos con más de 369.000 seguidores, mientras que en Twitter esa cifra supera ya los 380.000. En Instagram infoLibre cuenta con más de 84.500 seguidores.

EL BUEN PERIODISMO TIENE CONSECUENCIAS

Por mucho que vivamos en ese bucle en el que se compite permanentemente por audiencias multimillonarias, el periodismo decente siempre interesó más bien a minorías. Eso sí, contando con un grado de credibilidad e influencia suficiente para que un medio honesto pueda marcar el debate y la agenda pública, incluso que provoque acciones políticas, judiciales o legislativas en beneficio de la comunidad.

Un año más, algunas de las apuestas informativas y editoriales de infoLibre han tenido consecuencias concretas. Desde llevar al banquillo al juez Serrano, el de las famosas “paguitas” de Vox (ver aquí), a que la Fiscalía General del Estado escuche a los familiares de víctimas del covid en las residencias de mayores (ver aquí); o que gobiernos autonómicos se vean obligados a aportar los datos de las muertes en residencias solicitados por infoLibre y que se negaban a dar (ver aquí); o que los tribunales paren los pies al ejercicio de intimidación a periodistas críticos practicado por dirigentes políticos como el presidente de Murcia, López Mira, o el exsecretario general del PP García Egea (ver aquí); o la rectificación de la Ley Rhodes, tras desvelar infoLibre un error en los plazos de prescripción contemplados para los delitos más graves contra menores (ver aquí)... Y no sólo en España, porque algunas investigaciones internacionales en las que ha participado infoLibre han tenido y siguen teniendo efectos políticos y judiciales (ver aquí uno de los últimos ejemplos).

Una de las fortalezas de infoLibre es nuestra participación, como único medio español, en tres de los más prestigiosos consorcios de medios independientes del mundo: el European Investigate Collaborations (EIC), el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e Investigative Europe. Siempre hemos defendido la necesidad de alianzas editoriales ante la fragmentación galopante de la realidad digital. Del mismo modo que infoLibre es el único periódico digital español participado por un medio independiente extranjero —el francés Mediapart, que supera los 213.000 suscriptores—, la pertenencia a esos consorcios internacionales nos permite compartir y publicar en exclusiva investigaciones de interés global con cabeceras como Der Spiegel, La Stampa, Le Monde, L’Expresso, Süddeutsche Zeitung o The New York Times, entre otras.

De forma que, desde infoLibre y tintaLibre, continuaremos apostando por cualquier alianza que permita reforzar nuestros contenidos, amplificar su eco y visibilizar el trabajo de un proyecto modesto pero, creemos, cada día más sólido. Así se demostró, por segundo año consecutivo, con la entrega de los Premios infoLibre en el Ateneo de Madrid, un acto cargado de principios y emociones compartidas por premiados, autoridades, periodistas y socias y socios de infoLibre (ver aquí).

Cumplida esta primera década de existencia —un logro ya relevante en estos tiempos veloces e inciertos—, toca agradecer de corazón el esfuerzo de compañeras y compañeros que “parieron” esta criatura desde la nada (las y los que siguen aquí y quienes ya no están), el apoyo de quienes habéis participado en este proyecto desde el 7 de marzo de 2013, y también el de quienes os habéis venido sumando desde entonces. Nunca nos cansaremos de repetir que sin lectoras y lectores que se impliquen en la sostenibilidad de los medios, será imposible que perviva un periodismo fiable.

Disculpad nuestros errores (que procuramos siempre rectificar) y, por favor, corred la voz de lo que creáis que son aciertos. Necesitamos ser muchas y muchos más en esta segunda década de infoLibre y tintaLibre que hoy estrenamos.