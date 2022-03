Nueve años de cuentas transparentes en infoLibre: el valor de la resistencia

Justo un 7 de marzo, hace nueve años, infoLibre y tintaLibre asomaron a las pantallas y a los quioscos. Vivíamos inmersos en la llamada Gran Recesión, fruto del estallido de la burbuja inmobiliaria, del consiguiente crack financiero y de un recetario de políticas económicas que supuso una devaluación salarial masiva y una multiplicación galopante de la desigualdad. Pusimos en marcha este doble proyecto periodístico (digital y en papel) en tiempos muy difíciles para este oficio, y quizás lo más importante (y sincero) que podemos decir después de casi una década, varias crisis, una pandemia y en mitad de una guerra europea... es que resistimos.

Seguimos aquí, cumpliendo un año más nuestro compromiso de transparencia, el mismo que exigimos a cualquier institución pública. Si denunciamos la opacidad con la que aún hoy determinados dirigentes políticos gestionan el dinero de todos, consideramos que un medio sostenido en un pacto entre periodistas y lectores tiene la obligación de desnudar sus cuentas con honestidad. Concebimos el periodismo como un servicio público, de forma que sus 'contribuyentes', las socias y socios que nos otorgan su confianza, tienen tanto derecho como los propios accionistas privados a conocer nuestros ingresos, gastos, audiencias, beneficios o pérdidas.

Para examinar los resultados de 2021 conviene situarlos en su contexto, saber de dónde venimos para valorar en qué punto estamos. El año anterior, el que abarcaba el ejercicio de 2020, la comunidad de infoLibre creció más de un 40% en suscripciones y duplicó prácticamente su audiencia (ver aquí). Nuestro más difícil reto en 2021 era mantener en lo posible esos datos, consolidar el crecimiento en un año muy complejo en el que la ansiada recuperación económica tras la peor fase de la pandemia se dilató con el azote de nuevas olas del covid. Podemos estar moderadamente satisfechos, a pesar de que aún no haya sido posible alcanzar ese equilibrio entre ingresos y costes que garantice la solidez futura del proyecto.

Hemos abordado en 2021 un cambio de diseño y de plataforma tecnológica que persiguen mayor claridad, modernidad, agilidad y sencillez para que cada suscriptor, lector o lectora, naveguen por infoLibre más cómodamente, y elijan de manera personalizada su forma de compartir la cabecera (pilotó esa renovación Evangelina Casullo y aquí la explicaba en detalle Daniel Basteiro).

tintaLibre acaba de llevar a los quioscos y a los domicilios de socias y socios su número 100, en el que participan decenas de firmas ligadas a este proyecto, desde Joaquín Sabina a El Gran Wyoming, pasando por Marta Sanz, Karmentxu Marín, Luis García Montero, Edurne Portela, Joaquín Estefanía, Sergio del Molino, Javier Valenzuela o José Ángel Mañas. El papel resiste frente a todos los funerales convocados en la última década por propios y extraños.Y una prueba de ello es que, dentro de sus cifras modestas, tintaLibre sigue creciendo, en su defensa de un periodismo reposado, pensado y de lectura lenta y tranquila.

El equipo de infoLibre ha seguido volcado en las dos principales señas de identidad de este proyecto: la investigación contrastada y el análisis crítico. Una labor que no aceptan de buen grado determinados poderes. Incluso algunos ejercen la intimidación por la vía judicial. Nuestra compañera Alicia Gutiérrez e infoLibre como medio están (estamos) denunciados por el presidente murciano Fernando López Miras y por Teodoro García Egea (hasta hace unos días secretario general del PP) por haber publicado mensajes que demuestran la mediación del primero en la operación quirúrgica de un familiar del segundo en un hospital público. Se les acusa (se nos acusa), y por ello han tenido ya que declarar Alicia Gutiérrez y Daniel Basteiro, de un delito de revelación de secretos que puede comportar hasta cinco años de cárcel (ver aquí). Nos sentamos en el banquillo en defensa del interés público de una información contrastada, y esperamos que cada día más lectores se comprometan en el apoyo a esta labor imprescindible para una democracia sólida.

Bajo la coordinación de Manuel Rico, Director de Investigación, infoLibre ha desvelado en los últimos meses redes de elusión fiscal como OpenLux o Suisse Secrets. infoLibre es la cabecera en España en la que confían algunos de los principales consorcios internacionales de medios de investigación como el European Investigative Collaborations (EIC), el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) o Investigative Europe. Siempre hemos defendido la utilidad y necesidad de alianzas editoriales y el trabajo conjunto y complementario en un mundo globalizado e interconectado. En el mismo germen de este proyecto está nuestro acuerdo editorial con Mediapart, digital francés que ya supera los 220.000 suscriptores, continuó con nuestro acuerdo con eldiario.es, se afianza al ser infoLibre el medio español de referencia para esas plataformas de colaboración en las que participan cabeceras como Der Spiegel, La Stampa, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, L'Expresso o The New York Times, entre otras, y continuará en el futuro con nuevas alianzas si son coherentes con los principios editoriales de infoLibre y con nuestra apuesta por la investigación y el análisis crítico.

La mayor satisfacción en este oficio es comprobar que a veces el periodismo honesto tiene consecuencias en la sociedad, a favor de causas justas o en la denuncia de injusticias y corrupciones. Y alguna demostración ha habido en el último año, sobre lo ocurrido en las residencias de mayores o sobre la gestión del dinero público, por ejemplo (ver aquí).

Seguimos...

LOS SOCIOS

Si algo reflejan los resultados del último año es la altísima fidelidad de la comunidad de infoLibre: cuesta mucho convencer a la ciudadanía de que un periodismo fiable tiene un valor y un coste, y necesitamos que los lectores se impliquen para garantizar la sostenibilidad y la independencia del medio.

Hace nueve años predicábamos en el desierto contra el mantra del "no se pueden poner puertas al campo de Internet", un gratis total que contribuyó a acelerar la crisis del periodismo, cuyo descrédito era ya galopante. Este es un proyecto modesto, pero podemos presumir de que quienes se suman a él, en su inmensa mayoría, ya no se borran. Por citar un dato, en este último mes de febrero la tasa de mantenimiento de las suscripciones respecto a las bajas se acerca al 98%. Y en los dos últimos años la competencia por la suscripción se ha multiplicado: ya prácticamente no hay un solo medio periodístico que no se vuelque en convencer a los lectores de que paguen por la información que reciben.

Por eso es tan importante contar con la fidelidad de quienes se han venido sumando a la comunidad de infoLibre y valorar la estabilidad que proporciona el hecho de que una gran mayoría elija la suscripción anual, o que cada año sean más los socios que amplían voluntariamente su contribución al periódico.

* El número de socios al terminar febrero de 2022 asciende a 13.328. Son 177 suscriptores menos que en el mismo mes de 2021, lo que supone apenas un descenso del 1,3%, si bien hay que señalar que la tendencia en este arranque de año es de clara recuperación. Desde su fundación en 2013, infoLibre creció todos los años de forma sostenida, menos en 2018, cuando se produjo un retroceso del 4,1% tras la crisis política en torno al procés. Pero de 2020 a 2021 habíamos crecido en más de 4.000 socias y socios, un incremento del 43,72%.

* De ese total de 13.328 socios, 11.152 tienen una suscripción anual, 2.042 una mensual y 134 están suscritos a la revista impresa. Es decir, el 83,67% de los socios son anuales. Es un dato relevante, porque supone que una gran mayoría de suscriptores se compromete con la estabilidad del proyecto.

* Hay 6.726 socios que reciben la revista mensual tintaLibre en su casa, ya que han optado por esta modalidad de suscripción (anual o mensual).

* Y a esos datos hay que sumar la venta en quiosco de tintaLibre, cuya media ha sido de 1.540 ejemplares. Es decir, la difusión total media de nuestro mensual en papel, que acaba de lanzar su número 100, ha alcanzado en 2021 los 8.266 ejemplares. La revista, por tanto, se consolida, en un entorno en el que el papel y la venta en quioscos siguen cayendo.

* En estos meses hemos tenido 361 aumentos voluntarios de la cuota de suscripción (88% anuales y 12% mensuales). Es una demostración de compromiso y apoyo que agradecemos muy especialmente. (Aquí puedes pinchar para aumentar tu cuota).

Los socios y socias del diario y los compradores de la revista mensual son de nuevo nuestra principal fuente de ingresos, como ahora comprobaremos.

LOS INGRESOS

Conviene siempre recordar que infoLibre ha renunciado desde su fundación a competir en la llamada guerra del clic, herramienta inseparable de la desinformación o de la práctica del periodismo-espectáculo o sensacionalista, lo cual no afecta solo a la audiencia sino también a los ingresos publicitarios que generan por esa vía las noticias falsas o el amarillismo puro. Por eso la clave de nuestros ingresos está en las suscripciones y en ingresos publicitarios transparentes que no comprometan la independencia editorial.

* En 2021, los ingresos netos de nuestras dos cabeceras, infoLibre y tintaLibre, ascendieron en total a 1.520.448 euros.

* La distribución de los ingresos netos fue la siguiente: 789.159 euros por suscripciones, 684.051 euros por publicidad, 42.194 euros de la venta en quiosco de tintaLibre y otros atípicos por 5.044 euros. En otras palabras, los ingresos de socios y compradores de nuestra revista mensual suponen el 52% del total de ingresos netos.

* Los socios de infoLibre pueden navegar sin ver mensajes comerciales, porque entendemos que quien da un valor a la información y paga por acceder a ella tiene derecho también a decidir si quiere ver o no la publicidad o en qué momento hacerlo.

En el último año, bajo la dirección de Francisco Portela como responsable del área comercial de infoLibre y tintaLibre, hemos abordado nuevos formatos digitales y audiovisuales para facilitar a empresas y marcas interesadas la comunicación de sus productos.

LOS GASTOS

Un pacto de confianza entre periodistas y lectores exige una gestión rigurosa y transparente. Creemos que no basta con informar a inversores, socias, socios y lectores del origen del dinero que sostiene un medio, sino también de cómo lo gestionamos. Si infoLibre continúa ampliando sus horizontes sin fallar un solo día a la cita con los lectores pese a no haber obtenido beneficios en ningún ejercicio, se debe en buena parte a una gestión escrupulosa de cada euro invertido.

* Los gastos ascendieron en 2021 en total a 1.758.288 euros, lo que supone un incremento del 15,24% respecto al año anterior.

* Del total de gastos en 2021, el 69% se destinaron a personal (1.217.120 euros). Esta partida incluye las nóminas de los trabajadores en plantilla y el pago a colaboradores. La relación entre el sueldo más alto (65.000 euros) y el más bajo (21.685 euros) de los contratos en redacción a jornada completa fue de 3 a 1, como viene siendo desde el nacimiento de infoLibre.

* El resto de los gastos se distribuyó de la siguiente forma: 208.708 para gastos generales, 241.246 euros en costes tecnológicos e industriales, 57.584 euros en agencias, 29.163 euros en gastos financieros y 4.467 euros en amortizaciones.

* Nuestro equipo está formado por 23 personas (19 en redacción y 4 en administración). De ellas, 22 están en plantilla y 1 tiene un contrato de colaboración. De los trabajadores en plantilla, todos tienen un contrato indefinido.

* En la redacción de infoLibre trabajan además cinco becarios divididos en tres turnos de cinco horas: dos por la mañana, dos por la tarde y uno el fin de semana. Todos ellos cobran 300 euros mensuales y tienen Seguridad Social. Fueron seleccionados tras la firma de convenios con la Universidad Complutense, con la Carlos III de Madrid y con la Universidad Rey Juan Carlos, entre otros centros. Todos tienen asignado un tutor, tal y como se establece en esos convenios.

* Los costes de plantilla ascendieron a 821.988 euros en sueldos y salarios y 283.370 euros por las cotizaciones a la Seguridad Social.

* Los gastos en colaboraciones se situaron en 165.482 euros. El importe abonado por cada artículo en infoLibre oscila entre 70 y 100 euros.

Como viene ocurriendo desde su nacimiento en 2013, el grueso de los modestos recursos de infoLibre se dedican a la materia prima del servicio público que este oficio desempeña: el trabajo de los periodistas y analistas que elaboran la información y la opinión. Desde 2020 hemos ampliado la plantilla en distintas áreas (como en su día informamos), y ahora está pendiente la contratación de dos redactores o redactoras especializadas en tribunales y economía. (Ver aquí).

EL RESULTADO DEL EJERCICIO

La lentitud en la recuperación económica por los efectos de la pandemia y el estancamiento en el número de nuevos suscriptores han impedido llegar al equilibrio que se pretendía en el Presupuesto anual. El año 2021 se cerró con unas pérdidas de 237.840 euros, antes de impuestos. En el ejercicio anterior habían ascendido a 151.266 euros, de forma que se han incrementado en 86.574 euros.

Pese a ello, infoLibre resiste sin recurrir a créditos bancarios. En estos dos últimos años hemos hecho un esfuerzo especial en potenciar infolibre en dos apartados: la Redacción y la tecnología. Eso explica las pérdidas económicas que, para nosotros, significan una indispensable inversión para hacer frente al futuro. En este décimo año, el objetivo ineludible es lograr definitivamente la sostenibilidad del proyecto, y, a juzgar por los primeros datos de suscripción y audiencia, vamos por el buen camino.

EL MODELO EMPRESARIAL

Como ya conocen nuestras socias y socios, infoLibre ha seguido desde su fundación el modelo empresarial de nuestro referente editorial francés, Mediapart, en el que comparten accionariado los periodistas fundadores, inversores que confían en el proyecto y también todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han querido ser propietarios de acciones a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre. Encabezada por personalidades de la cultura, la universidad o el periodismo, ese vehículo de participación ciudadana alcanza los 178 miembros.

En el último año no ha habido ningún cambio en el accionariado de infoLibre, después de la ampliación de capital ejecutada en 2020 y cubierta en su mayor parte por dos núcleos de socios inversores (uno capitaneado por José Miguel Contreras y otro por Daniel Fernández) y por nuestro aliado editorial francés Mediapart. Además, se incorporó en ese momento a nuestro accionariado elDiario.es con una participación del 10%, dentro de un acuerdo más amplio que también incluía la implementación en infoLibre de la plataforma tecnológica del CMS y del CRM desarrollada por elDiario y que se viene haciendo realidad en los últimos meses.

LAS AUDIENCIAS

Tenemos no sólo la costumbre sino también la convicción y el compromiso de no utilizar más instrumentos para ganar audiencia que los que consideramos legítimos y coherentes con los principios de un periodismo fiable y honesto. Ni entramos en la guerra del clic a costa del rigor en la información ni dedicamos un solo euro a la compra de tráfico digital en busca de supuestos lectores utilizados como simples números que sirven para generar ingresos comerciales "automáticos".

Como sostiene nuestro compañero Luis García Montero, fundador y primer presidente de la Sociedad de Amigos de infoLibre, la llamada "inteligencia artificial" es un oxímoron cuyas virtudes y riesgos dependen de los humanos, del uso que hagamos de la tecnología. Si la manejamos para el interés público y común, y no para un puro negocio especulativo, entonces la medición de audiencias del periodismo debería incluir criterios que no sólo contemplen el contador de clicks, sino al menos lo que supone la diferenciación de una información contrastada, firmada con nombre y apellidos, con fuentes citadas, con rectificaciones de errores cuando proceda y bajo una cabecera real, con sede, plantilla, cara y ojos, y no desde el anonimato o desde el cobijo de un logo condenado incluso por sentencia firme en los tribunales por faltar a la verdad. Si se trata de combatir la desinformación y valorar el periodismo, empecemos por no engañar con la captación de audiencias.

Lo cual es válido especialmente para los responsables del dinero público que manejan la gestión de la publicidad institucional sin tener en cuenta en absoluto lo que es periodismo de servicio público y lo que es simple y puro negocio especulativo en la era digital. Resulta verdaderamente cansino insistir en esta obviedad, como tuvimos que estar años denunciando el absurdo que suponía que el suscriptor de un periódico digital pagara un 21% de IVA mientras el abonado a un diario en papel pagaba el 4%. Tuvo que darnos la razón la normativa europea y, mucho después, la española (ver aquí). ¿Sería posible que no pasara otra década sin que el Parlamento regulara unos criterios justos, sólidos y transparentes para la distribución de publicidad institucional? Basta con echar un vistazo a lo ocurrido mediáticamente con la reciente crisis interna del PP para comprobar el poder real que ejerce quien maneja a su antojo la caja del dinero público, a nivel local, autonómico o estatal.

Al grano y con transparencia:

* infoLibre obtuvo en 2021, según datos certificados por OJD, una media mensual de 1.415.000 usuarios únicos, 3.403.000 visitas y 6.190.000 páginas vistas.

* En las redes sociales, en Facebook contamos con más de 369.000 seguidores, mientras que en Twitter esa cifra supera ya los 362.000. En Instagram infoLibre cuenta con más de 77.000 seguidores.

Aún no nos hemos atrevido a volver a convocar actos para llenar el Teatro Maravillas, como varias veces hicimos. Vayamos con cautela, por los coletazos de la pandemia y por las múltiples incertidumbres que nos afectan. Pero repetiremos este año la magnífica experiencia de los Premios infoLibre, que nos reunieron en noviembre en el Ateneo de Madrid y reflejaron la capacidad de convocatoria y el respeto que cosecha el proyecto que venimos construyendo juntos periodistas y lectores (ver aquí). Y antes de eso, la próxima semana, emitiremos por streaming un acto en el que varias firmas del número 100 de tintaLibre reflexionarán sobre esta "década contagiosa" que nos ha llevado de una Gran Recesión a una guerra en Europa pasando por una pandemia.

Gracias sinceras a quienes compartís este proyecto desde 2013, a quienes os habéis ido sumando y a los últimos en confiar en él. No me canso de pediros que corramos la voz, porque para hacer sostenible un medio fiable e independiente tenemos que ser muchos y muchas más. Disculpad los errores y, por favor, valorad los aciertos.

Si aún no te has suscrito, cualquier momento es bueno. Súmate a infoLibre. Te necesitamos.