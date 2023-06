Los jóvenes de entre 18 y 24 años son ya el 27% de los suscriptores de los medios digitales

Polarización, crispación, desafección. Son palabras que los ciudadanos están acostumbrados a escuchar sobre la coyuntura actual de la sociedad y la política española. Y todos estos sentimientos tienen una traducción directa en la confianza hacia el periodismo. Según datos de la novena edición del Digital News Report que coordina el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, sólo un 33% de los encuestados en España se fía de las noticias. Esto se traduce en un "preocupante" crecimiento del desinterés por la información.

Si en 2015 el 85% de los encuestados se declaraba total o muy interesado en las noticias, esa cifra se ha reducido en 2023 al 51%. Es decir, 34 puntos en ocho años. ¿Cuáles son las causas? "Podría estar relacionado con cierta saturación informativa, la desconfianza en las noticias o la percepción de que las noticias son negativas o estresantes, y un cambio hacia hábitos de consumo de nuevos formatos más condensados y resumidos", explica este informe, cuya versión española realiza la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en base a más de 2.000 encuestas a internautas españoles.

Sin embargo, frente a esta apatía y esta pérdida de la confianza hacia la profesión periodística, hay datos que arrojan algo de luz y esperanza. Por un lado, una buena parte de la audiencia ha buscado nuevos formatos, como el podcast; y ha apostado por las redes sociales, con TikTok consolidándose como referente informativo entre los menores de 35 años. Y, por otro lado, la información local se consolida como imprescindible ya que es "la que mejor resiste" a una desconfianza que ya era evidente en el estudio del año pasado.

Pero, sobre todo, el Digital News Report 2023 destaca que hay "una audiencia significativa que ha optado por la información exclusiva y diferenciada y está dispuesto a pagar por ella". En concreto, el 13,3% de los encuestados pagó durante el 2022 por noticias digitales, sobre todo en forma de suscripciones. Se trata de la cifra más alta desde que se empezó a elaborar este estudio en 2014. ¿El motivo? Según detalla el informe, esta subida se produce "por la transición de los medios hacia modelos de suscripción o donación".

Este 13,3% español está próximo a la media del 15% de los 46 mercados analizados por el Digital News Report 2023. Aunque, es cierto que se queda lejos de países como Noruega, con un 39%; Suecia, con un 33%; o Australia, con un 22%. En cambio, es mejor que la cifra de países como Japón, Hungría o Reino Unido, cuyo porcentaje se queda en el 9%, o Croacia, que cierra este ranking con un 8%. Nuestros países vecinos, también se quedan por detrás de España: tanto Francia como Portugal registran un 11%.

¿Quiénes pagan por consumir noticias digitales? Aunque la impresión desde fuera puede llevarnos a pensar que es un mercado casi exclusivo de los más mayores, lo cierto es que este estudio revela que hay una mayor propensión entre los jóvenes de 18 a 24 años. No es sólo la franja que más paga, un 27%, sino que además es la que más rápidamente ha aumentado el pago en los últimos tres años, ya que ha pasado del 16% en 2021 al actual 27%.

A continuación se sitúa el grupo de 35 a 44 con un 17%, los de 25 a 34 con un 15% y, por último, los mayores de 65 con un 12%. "La edad parece ser un factor influyente en la probabilidad de pagar por noticias digitales", explica este estudio que también destaca que también lo son el género (el 64% de los que pagan son hombres), el nivel económico y educativo: un 35% de los que pagan tienen un alto nivel económico y un 42% un elevado nivel educativo

España presenta además una "particularidad interesante" con respecto a las suscripciones: es uno de los países donde los que pagan cada vez lo hacen por más medios. Según destaca el Digital News Report, con un 52% presenta de las cifras más altas de pagar a dos o más medios que en el promedio de otros países sólo superado por Brasil, Australia, Polonia, Francia y EEUU. Y lo mismo sucede con aquellas personas que pagan por tres o más con un 26%: se sitúa en quinta posición de los 22 países donde se ha realizado esta pregunta, sólo superado por Brasil, Australia, EEUU y Polonia.

Con respecto a los hábitos informativos, aquellas personas que pagan por informarse en Internet tienden a "ser consumidores frecuentes e intensivos de noticias, y muestran un mayor compromiso con las noticias, en términos de interacción y discusión". Además, tienden a confiar más en las noticias (un 37%) y en las que publican sus medios favoritos (un 49%). También están más extremadamente interesados en las noticias (72% frente al 49%) y en la política (50% frente al 27%), y se informan con más frecuencia durante el día: el 36% revisa la actualidad más de 6 veces al día.

No obstante, existe una tendencia contraria en lo que respecta a la preocupación por las fakes news. En concreto, los que pagan muestran una mayor indiferencia por la desinformación, un 25% frente a un 9%.

¿Cuáles son los motivos para pagar una suscripción? Según detalla este informe, un 34% se guía por la preferencia por periodistas específicos. "Este dato es significativamente mayor en comparación con los suscriptores del resto de 40 países donde se formuló esta pregunta, donde sólo el 16% mencionó a periodistas específicos como razón para suscribirse", explica este estudio que asegura que esto sugiere que "la personalidad y el estilo de los periodistas pueden tener un impacto considerable en la decisión de suscribirse en España". El resto de causas son: un 31% por ofertas económicas atractivas, un 28% por la calidad del contenido, otro 28% por la identificación con los valores de la marca y un 27% por la exclusividad de las informaciones.

Sin embargo, estos datos no ocultan la otra cara de la moneda: el elevado porcentaje que no está dispuesto a pagar por informarse. Por tercer año consecutivo, el porcentaje de españoles que no paga nunca, ni información digital (un 84,7%) ni impresa (un 71%), se estanca en el 66%. Los que no pasan por caja para informarse lo harían si se rebajase el precio de las suscripciones (20%) o se incrementase la calidad del contenido periodístico (17%).

Seis de cada diez españoles evita activamente las noticias

Más allá de las suscripciones de pago, el Digital News Report también pone el foco en cómo la gente huye de la información: el 64%, es decir, seis de cada diez de los encuestados españoles evita activamente las noticias a menudo, a veces u ocasionalmente. Se trata de una cifra que ha descendido cinco puntos en comparación con el año anterior y que se sitúa por debajo de la media internacional, que es un 66%. De otro lado de la moneda, el 30% de los encuestados que nunca evita la información, un dato en línea con la media global, que es del 28%.

¿Qué temas se suelen evitar más? La mayoría de los que huyen de la información, un 86%, elude sobre todo las noticias duras. En España, en concreto, se trata de temas de política nacional (39%), sobre la guerra en Ucrania (34%) o negocios, finanzas y economía (27%). En cambio, del otro lado de la balanza se encuentra la información local: solo el 7% la evita demostrando "un interés sostenido en la actualidad cercana".