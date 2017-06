Hazte socio de infoLibre y consigue gratis un ejemplar firmado y dedicado de 'Al fondo a la izquierda', el libro de Jesús Maraña

info Libre

El compromiso con el periodismo independienteLos lectores que se den de alta como socios anuales deentre el 1 y el 30 de junio, que ya lo sean de otras modalidades pero mejoren su suscripción pasándose a la versión anual que incluye nuestra revista mensual en papel o que simplemente les toque renovar su condición de socios y suscriptores anuales de la revista, recibirán gratuitamente en su domicilio un ejemplar firmado y dedicado de Al fondo a la izquierda (Planeta, 2017), el libro en el que el director editorial denarra el año en el que ardió el PSOE y se desencadenó el terremoto político que ha conmocionado a una izquierda demasiado acostumbrada a la resignación.La suscripción anual de, que tiene un precio de 75 euros –60 euros para jubilados, estudiantes y parados–, incluye el acceso a todos los contenidos dey el envío a domicilio de la revista en papelJesús Maraña, periodista de rigor y honestidad saludados por todos, afines y opuestos, con acceso a los protagonistas yse sumerge en el laberinto de la izquierda. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?¿Tenía decidido Pedro Sánchez a principios de verano de 2016 abstenerse en segunda votación para evitar terceras elecciones? ¿Dio algún paso para intentar formar un gobierno alternativo? ¿Qué hilos internos y externos se mueven paraA partir de conversaciones inéditas y exclusivas, con un ritmo ágil y un estilo directo, Maraña dibuja el cuadro de una izquierda situada ante una nueva y compleja encrucijada.¿No puedes esperar a tenerlo en tus manos? Aquí te ofrecemos dos capítulos: Alguien miente, Pedro o Pablo Si ya eres socio anual de, no te corresponde renovar tu suscripción este mes y quieres conseguir el libro, escribe a socios@infolibre.es haciendo constar que deseas participar en un sorteo para conseguir uno de los 20 ejemplares que hemos reservado para la ocasión. En caso de que todavía no formes parte de la cada vez mayor comunidad de socios dehaciendo clic en este enlace. Jesús Maraña (Sahagún, León, 1961) tiene unaque se inició en el diario Informaciones, el programa Si yo fuera Presidente (TVE), Antena 3 Radio, las revistas Tiempo y Tribuna de Actualidad y el periódico El Mundo. Ha sido director de los semanarios Interviú y Tiempo y del diario Público durante su última etapa en papel. En marzo de 2013, junto a compañeros del desaparecido diario Público y periodistas procedentes de distintos medios, puso en marcha el periódico digitaly el mensual en papel. Jesús Maraña ha participado en numerosos programas dede radio y televisión. Es analista en distintos espacios de La Sexta desde la fundación de esta cadena. Encabeza su perfil en Twitter (@jesusmarana) con este lema: "Me equivoco, pero no miento".