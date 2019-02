Invitación a los socios de infoLibre para ver 'Burundanga' en el Teatro Maravillas

Publicada el 04/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/02/2019 a las 21:13

info Libre

Miércoles 20 de febrero a las 20 horas, dos entradas dobles.

Jueves 21 de febrero a las 20 horas, dos entradas dobles.

Viernes 22 de febrero a las 19 horas, dos entradas dobles.

Viernes 22 de febrero, a las 21 horas, dos entradas dobles.

sortea entre los socios que lo soliciten ocho entradas dobles para ver gratis la obra Burundanga en el teatro Maravillas, en Madrid.Las fechas para asistir son las siguientes:Para participar escríbenos un email a socios@infolibre.es , indicando tu nombre, apellidos y fecha en que deseas asistir. Si resultas ser una de las personas premiadas, nos pondremos en contacto contigo una vez finalice el cierre del sorteo, que será el, de Jordi Galcerán, cuenta la historia de Berta, una estudiante que se queda embarazada de su novio, Manel, y no se atreve a decírselo debido a sus dudas sobre si él la quiere. Aconsejada por su compañera de piso decide administrarle burundanga para averiguarlo y al hacerlo descubre no sólo lo que pretendía averiguar, si no otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.Dirigida por(El nombre, Cuatro corazones con freno y marcha atrás) y protagonizada por Eloy Arenas, Mar Abascal, Rebeka Brik y Raúl Peña, esta comedia repite su séptima temporada consecutiva y lleva más de 2.200 funciones.El lugar de representación será el teatro Maravillas , situado en la calle Manuela Malasaña, 6 de Madrid