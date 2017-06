El terror y las libertades

Francisco Lozano Sanz es socio de info Libre

Theresa May, ha anunciado la posibilidad depara “luchar más eficientemente contra el terrorismo” y si es necesariode los ciudadanos. Incluso habla de la orden de “disparar a matar”.Poco o nada efectivas van a ser estas medidas –disparar a matar– cuando se pretendea los posibles terroristas, muchos de los cuales se inmolan de forma suicida al hacer explotar su chaleco, o lo hacen al ser descubiertos o estar acorralados.“Disparar a matar” ya lo hicieron los policías británicos que mataron –asesinaron- a Jean Charles de Menezes (agosto de 2005) abatido por ocho disparos -siete de ellos en la cabeza- en el metro londinense por la Policía, que le siguió desde que abandonó su casa, en el sur de la ciudad, al creer que se trataba de un terrorista. Nadie fue acusado ni juzgado por este hecho.La policía informó en ese momento que De Menezes no quiso detenerse cuando los efectivos le dieron el alto, y que corrió y saltó los torniquetes de entrada a la estación de metro de Stockwell, donde murió. Según las declaraciones oficiales,y llevaba puesto una gruesa gabardina, que pudo llamar la atención en días de verano.Sin embargo, los documentos y fotografías referidos por una cadena de televisión confirman que De Menezes “no llevaba ninguna mochila” y que vestía una “cazadora vaquera”. Así lo recoge una imagen mostrada por la ITV.Asimismo, testigos que aparecen en el informe aseguran que el joven de 27 años tenía un comportamiento normal. Según estas declaraciones, De Menezes accedió andando, y no corriendo, al metro. Los testigos aseguraron que comenzó a correr cuando se vio un tren que llegaba a la estación. Los policías británicos tenían la orden de disparar si un sospechoso corre. Imágenes de televisión corroboran la versión de que De Menezes entró caminando a la estación de metro, y bajó de manera lenta por las escaleras mecánicas.La policía londinense manifestó entonces que habían recibido un, donde les aconsejaban disparar a la cabeza primero.Si este es el Estado libre y de Derecho en el que se va a convertir El Reino Unido… los terroristas habrán conseguido su propósito: sumir en el miedo a los infieles, matarlos, o al menos que no vivan libres, seguros y felices.Losporque no temen la muerte. Su fanatismo les lleva creer que irán a un mundo mejor. Mientras los ciudadanos –cientos de ellos- levantan las manos en la Catedral de Notre Dame, somos registrados, cacheados, tratados como delincuentes, o podemos ser disparados si vamos con una mochila y corremos hacia un autobús o tren.¿Qué países compran el petróleo que vende el ISIS para financiarse? Amén del hijo de Erdogán que ha sido denunciado por la prensa por comerciar con ese petróleo.¿Cómo es posible que, tras varios años de una guerra de desgaste, continúen teniendo munición y repuestos? ¿Quién se los vende? ¿Por qué seguimos teniendo relaciones con Arabia Saudí y varios países de la Península Arábiga, cuando ellos financian el terrorismo y hacen proselitismo del salafismo y la deformación más fanática del Islam?Creo que son otras las medidas que se han de tomar yde una sociedad libre en un Estado de Derecho.