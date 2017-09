Actúa: En busca del rey Melchor

_________________



Ángel Lozano Heras es socio de info Libre

Se presentó hace unas semanas, la plataforma ciudadana de izquierdas y progresista,. Bienvenida sea, si es que aporta algo positivo a las fuerzas de la izquierda española. Pero creemos que; es otro experimento añadido a la probeta política, que puede debilitar y fragmentar aún más la unión real de izquierdas y aumentar su falta de entendimiento. Dicen sabios “izquierdistas”, entre ellos José A. Martín Pallín, jurista y exmagistrado del Tribunal Supremo, que lo esencial de la izquierda es ser plural y diversa, en las ideas, en las formaciones y en las trifulcas. No sabemos si Martín Pallín lo dice en serio o bromeando, pero su criterio está muy extendido entre los simpatizantes de los partidos de la izquierda. También afirman los patrocinadores más significativos de Actúa, Llamazares (dirigente de izquierda Abierta, corriente de IU) y el exjuez Garzón (colectivo Convocatoria Cívica), que están ahí paraporque varios millones de españoles no les votaron y se fueron a la abstención o a otros destinos electorales. Quieren, aseguran desde Actúa, aglutinar gente de izquierdas que no están representados. ¿Y para eso están ahí, para arreglar esas desavenencias menudas? No creo que Actúa, si va sola, sume muchos votos ni se los quite significativamente a los socialistas ni a Podemos. Nadie con dos dedos de frente comparte la lectura de Baltasar Garzón de captar los dos millones de votos del abstencionismo. Opinamos quepara ir al encuentro del PSOE renovado de Pedro Sanchez.En la presentación de esta plataforma, o lo que sea ahora Actúa, un periodista preguntaba irónicamente por el ”tercer hombre” o por el “tercer rey mago”, Melchor, de esta nueva formación. En realidad son dos o tres los líderes o dirigentes más importantes de Actúa (Baltasar Garzón, Gaspar Llamazares y Cristina Almeida). Pero creo que, como Anguita, Federico Mayor Zaragoza y García Montero, Almudena Grandes, y otros, son ya personajes caducos para dirigir una eficaz alternativa política a la Izquierda. Precisamentepero más para el PP y PSOE, claramente. Muchos jubilados de izquierda conocen lo bueno y lo malo de este trío del nuevo Actúa. Valoramos lo positivo de su iniciativa, pero no se les ve ya como referentes válidos. Y crean más caos entre los votantes de izquierda.Aclarémonos. El neoliberalismo, las grandes empresas, el IBEX, el poder financiero, la Troika de la UE y del FMI, quieren perpetuar sus ganancias desorbitadas con políticas destructivas y de recortes. Al neoliberalismo le importan tres pimientos los trabajadores y su bienestar. Solo contemplan pequeñas migajas para contentarnos en nuestra indignación, nada más. También hay que ser claros y decir que la revolución socialista, o la bolchevique, o el entrismo troskista, no van a llegar de la noche a la mañana (a veces llegan y fracasan estrepitosamente). Eso lo deben entender, quieran o no, los radicales del izquierdismo español. Está muy bien la intención y poner la vista, la meta bien alta, en la revolución o en la república, pero ahoraEl “asalto el palacio de invierno” de Podemos, en solitario, debe esperar o transformarse. ¿No será mejor tomar el poder de formapor persuasión, con connivencia socialista y el apoyo de IU y las diversas confluencias y mareas?No olvidemos que el “asalto a los cielos” de Pablo Iglesias se quedó en leve pirueta estratégica que generó aún más frustración entre la gente.No niego que Llamazares, a veces, es visto por la izquierda como un personaje que va a lo suyo en busca de protagonismo. Y se le acusa de cambiar de táctica para perpetuarse como político cuando le van mal las cosas. Las críticas y descalificaciones son duras también entre otros dirigentes de Actúa y Unidos Podemos. A todos estos –omitamos hoy sus nombres– les rogaría que en vez de tanto "Salud y República” al final de sus discursos y artículos hiciesen algo más efectivo y menos decorativo por la causa republicana y por la gente. Si la gente, arriba o abajo, derecha o izquierda; esos millones de españoles que no les votaron y son alternativos republicanos, antisistemas, verdes-ecologistas, abstencionistas, comunistas, anticapitalistas, errejonistas transversales y socialistas más radicales, clases sociales desfavorecidas… En definitiva, pueblo ya las destructivas políticas sociales y económicas del PP y sus apoyos de derechas. Pueblo y gente que les piden que no se miren tanto el ombligo, el de la Izquierda, que ya sabemos que es maravilloso y muy grande. pacto político ya contra la gestión del Gobierno del PP que ha llevado a gran parte de la ciudadanía española a un empobrecimiento generalizado. Eso es lo que anhelan la mayoría de españoles –la gente, la clase baja plebeya, la clase media, la intelectual progresista y los trabajadores–. Y todo ello antes, incondicionalmente, de revoluciones, repúblicas, o pasar a repartirse carteras o de acomodarse a los intereses del IBEX 35 y al de los anquilosados dirigentes sociatas tan serviles a las puertas giratorias.