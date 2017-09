Un musulmán ante el terrorismo yihadista

Bubacar Baldé es socio de info Libre

He tomado la decisión de hacer público y de compartir mi punto de vista como musulmán ante los terribles actos terroristas cometido por el llamado "terrorismo Yihadista".Siempre he tenido inquietud por contribuir, por querer, ayudar a combatir y erradicar cualquier acto terrorista de cualquier naturaleza. Soy musulmán y, permanecer indiferente ante los actos terroristas de personas que utilizan el nombre de Alá para, niños y ancianos, musulmanes y católicos, blancos y negros, a personas de cualquier nacionalidad o religión.Soy musulmán,firmemente a todas esas personas y sus actos criminales.Mi dirijo fundamentalmente a toda persona musulmana, con la esperanza de que pueda compartir el mismo punto de vista, la misma inquietud y disposición.Soy musulmán desde la infancia porque mis padres son musulmanes y me han educado como musulmán.Podría ser católico, hindú o de otra religión si mis padres hubieran sido de una de estas religiones. O tal vez podría sersi no tuviera alguna influencia familiar religiosa. También digo que no es necesariamente una condición vinculante al cien por cien. Hay excepciones que no presentan relaciones directas, pero larepresenta un peso muy importante en la formación de una creencia religiosa o no.En cualquier caso, lo más importante y fundamental desde cualquier punto de vista, es ser una, tener buenos comportamientos y actitudes hacia los demás sin importar la condición social o cualquier otra condición.No se puede jamás aceptar o permanecer indiferente ante la persona o grupo de personas que se organizan con el fin de hacer daño y quitar la vida a otras personas.. Y lo hacen únicamente en sus nombres y no representan a nadie más que a ellos mismos.No se debe de dejar engañar por sus manipulaciones cuando buscan separar entre nosotros y ellos, para dividir y enfrentar.No se debe cometer el error de relacionar sus actos criminales con la religión islámica y con los musulmanes, eso es exactamente lo que pretenden paraToda persona de bien debe estar, del respeto y de la buena convivencia entre personas sin importar la raza, nacionalidad, religión, etc. Esta es la verdadera separación entre nosotros y ellos.