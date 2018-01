No ha cambiado nada

________________



Mario Diego es socio de info Libre

Henos aquí en el mismo punto en que nos encontrábamos en 2015.en Cataluña en cuanto al resultado global. Este hecho en sí no tendría mayor relevancia si no fuese por la situación que nos ha llevado hasta ahí: el conflicto que opone partidarios de la independencia y Gobierno central desde hace años –y en el que los intereses de la clase trabajadora siguen siendo ignorados como lo eran antes de estas elecciones– continúa ofreciendo como única alternativa unConflicto que culminó el 1-O traduciéndose por unallevada a cabo por la Guardia Civil y policía nacional, obedeciendo a las órdenes del Gobierno y PP. Represión completadas por las decisiones judiciales, anteriores y posteriores a esa fecha, concretamente por la imputación y encarcelación de algunos dirigentes independentistas. Dicho sea de paso, obedeciendo también, estas últimas, a las órdenes del Gobierno y PP según la vicepresidenta Sáenz de Santamaría: “¿Quién ha hecho que, hoy por hoy ERC, Junts per Catalunya y el resto de independentistas no tengan líderes porque están descabezados?... Mariano Rajoy y el PP”.Losutilizados por la mayoría de los analistas políticos y por la mayoría de políticos implicados, en sus comentarios o declaraciones, subrayan que. Dejan claro que el enfrentamiento entre los nacionalistas catalanes y el Gobierno central disputándose el control de las instituciones catalanas, opone políticos y partidos tan reaccionarios y anti clase trabajadora los unos como los otros. Las, los unos para defender el orden social establecido y los otros para no tener que explicar la ausencia de proposiciones políticas a favor de las víctimas del capitalismo en sus programas pasados y presentes, sigue siendo la cruel realidad.Lo que los resultados concretos de estas elecciones dejan claro son tres cosas:Que ladel Gobierno central, además de ser intolerable, ha fracasado.Que la derecha catalana, a pesar de la marginalización del PP ha ganado –Ciudadanos conjuntamente con Junts per Catalunya y PP totalizan 2.226.809 votos y 74 escaños, contra un poco más de dos millones y 61 escaños por los supuestos partidos de izquierda–.Que los que esperaban el cierre del asunto catalán una vez concluidas las elecciones del 21D pueden sentarse y esperar; dicho asunto tieneMientras, lase ha instalado en el conjunto de la sociedad y el número de afectados aumenta un día sí y otro también, convirtiendo en imposible el escape a tal situación para la mayoría de ellos. Lapor persona en ocho años (2008-2016) se estancó, pasando de 10.737 en 2008 a 10.708 euros en el 16; más de ocho millones de trabajadores y trabajadoras están por debajo del umbral de la pobreza. Para completar el panorama habría que hablar también de los afortunados que aún poseen un techo pero que no tienen ningún ingreso, que no pueden alumbrar la luz ni la calefacción; de losque, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria o del 30% de la población que vive en riesgo de exclusión social, no siendo esta lista exhaustiva.¿Qué hacemos¿ ¿Seguimos con nuestras pamplinas respectivascomo las ocas engullen grano o empezamos seriamente a plantearnos qué hacer para liberar la sociedad de la camisa de fuerza con la que la gran burguesía la vistió?