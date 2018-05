__________



Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

"¡Y vuelta la burra al trigo!", exclamaba mi abuela cuando sus nietos. Y eso es lo primero que me vino a la cabeza cuando leí las intenciones independentistas del candidato -ya elegido por el Parlament- a president de la Generalitat de Catalunya, y las declaraciones de los constitucionalistas advirtiendo de otra aplicación del artículo 155 si el nuevo Govern insiste en saltarse la ley. Todo ellopor ambas partes con una poco creíble predisposición al diálogo.Parece que la estrategia del president Torra es la de, reconociendo a Puigdemont como verdadero president, nombrando a los mismos consellers de entonces -dos ya han aceptado- y recuperando a Trapero como mayor de los Mossos d'Escuadra, y así mostrar que el 155 no ha sido más que unporque la voluntad independentista está intacta. Que el objetivo es tensar el conflicto aún más confiando en que el Gobierno de Rajoy de nuevo pida al Senado permiso para aplicar un 155 aún más duro, es algo obvio.: judicializar el conflicto y volver a aplicar el 155 con el apoyo de PSOE (Ábalos ya lo advirtió: cuesta más la primera vez que la segunda, ha dicho) y de Ciudadanos, que incluso pide no levantar el aún vigente.Siempre pensé que el País Vasco y Cataluña eran las únicas comunidades autónomas que, quizá por su tradición foral y nacionalista, habían entendido que sus instituciones, más allá de las funciones administrativas, debían tener contenido político propio. En ambas comunidades, pero singularmente en Cataluña, se han cuidado de dar solemnidad a sus actos institucionales. Que el trato protocolario de quienes ocupan los cargos de president de la Generalitat y del Parlament sea el de Molt Honorable Senyor/a sin duda forma parte de ese cuidado.Pero la confesión del pare de la pàtria, el Molt Honorable Jordi Pujol en julio de 2014, rompió la magia al hacer evidente que la honorabilidad del tratamiento no se refiere a las cualidades personales o la altura moral de quien ocupa el cargo, sino. De ahí la profunda frustración que se vivió en buena parte de la sociedad catalana tras su confesión al sentir que ni había hecho el honor debido al cargo, ni había tenido el respeto debido a la institución.Efectivamente. Las leyes soberanistas aprobadas en el Parlament al margen del Estatut y en contra de los servicios jurídicos, la proclamación no proclamada de la República catalana, la aplicación del 155, la huida del president depuesto, la voluntad del nuevo president de seguir haciendo exactamente lo mismo, etc. muestran que, para unos y otros,y que lo importante no es encontrar una solución, sino