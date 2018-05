Contrastes españoles

Jaime Richart es socio de info Libre ____________Jaime Richart es socio de

Hace falta tener una ralea muy especial, la que lucen muchos españoles y mucho españoles, para someter con saña a un canallesco bullying, desde el principio de su irrupción en la escena pública, a losque vinieron para hacer lo que no quiso o no pudo hacer el otro partido de la alternancia pero que aún no han gobernado. Y todo por una simple, que pone en evidencia a esos dos políticos pero no perjudica a nadie salvo quizá a su propio prestigio...Hace falta tener una catadura muy miserable, como la que tienen esos españoles y esos periodistas, para someter a ese partido a unapermaneciendo en cambio en el poder otro partido que, desde hace 30 años y mientras ha gobernado, no ha hecho otra cosa que saquear al país, blindarse los ladrones su futuro, abusar de la ciudadanía y propiciar la precariedad o la miseria de millones de personas.Hace falta tener una nula integridad moral, en fin, para acosar a unosy no dedicar en cambio ese mismo encono y esa misma saña a los ladrones para que, aunque sólo sea por cansancio, desalojen el poder...