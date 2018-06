La lucha de las pensiones

Ángel Lozano Heras

Publicada el 27/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 26/06/2018 a las 19:29



Ángel Lozano Heras es socio de info Libre

Gobierne quien gobierne,Este movimiento ciudadano en Defensa de la Pensiones Públicas explotó por el(0,25%) que la ya exministra Fátima Bañez había anunciado, ridículamente, por carta a los pensionistas. Fue, literalmente, la gota que derramó el vaso.Sin embargo,, pero también cierta desconfianza en que solo se realicen parches, simples revisiones, y no se solucione el problema de fondo. Ya sabemos que el bipartidismo (PP-PSOE) ha llevado a cabo, en sus alternancias de gobiernos durante años,(2011 y 2013), hasta dejarlas en la situación de precariedad actual. Incluso la hucha –la caja de pensiones– está esquilmada.Se le pide a Pésanchez coherencia, diálogo sincero, directo, y que cumpla sus promesas sobre pensiones y reforma laboral. ¿O serán solo palabras, como siempre, que lleva el viento? ¿Se truncarán tan pronto los compromisos del PSOE con la ciudadanía y con los partidos que le apoyaron en la moción de censura contra Rajoy?La nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ya afirma que, solo habrá retoques con pequeños matices. Pésanchez dijo tajantemente, en todos los medios y en el Parlamento, que si era presidente revocaría la reforma laboral, pero. Por eso la Coordinadora Estatal en Defensa de la Pensiones Públicas exige al nuevo Gobierno y al Congreso quey su blindaje en los art. 50 y 41 de la Constitución. La revalorización de “todas” las pensiones por igual según IPC, y no solo en años de bonanza. Y la reclamación más urgente es que se establezca en 1.084 euros la pensión mínima. También se oponen al Plan Europeo de Pensiones Privadas que solo favorece a los de mayor poder adquisitivo.De cara al Pacto Toledo, el nuevo Gobierno socialista, además de dialogar con los partidos, agentes sociales y económicos, debe hacerlo también con la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que tiene que estar presente en igualdad de condiciones. Pacto de Toledo en transparencia y abierto a la sociedad, no a puerta cerrada.Esta Plataforma Estatal afirma que hoy más que nunca, “la unidad es fundamental para fortalecernos y lograr nuestras aspiraciones”, ayudando a los sectores socialmente más débiles en Copago y Dependencia.El problema del PSOE es que está muy atado –de pies y manos– por los lobbies y algunos barones socialistas que tienen otros intereses a la mayoría de españoles.y los grandes grupos financieros en torno al Banco de Europa y al Ibex 35.Los socialistas en un tiempo se “apartaron” de la ciudadanía, de sus intereses y reivindicaciones, y, en la austeridad y en los recortes, que luego remató el PP.Si Pésanchez fuera capaz de dar un giro radical de más de 180 grados a sus políticas socioeconómicas, la cosa cambiaría de verdad. Él tiene una gran oportunidad, peropara disimular, dejando de lado, una vez más, a las clases trabajadoras y a las más desfavorecidas.La lucha por unas pensiones dignas seguirá.a pesar de los nuevos obstáculos,