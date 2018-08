Por el Mundial de Fútbol de 2030 en Marruecos, Argelia y Túnez

Publicada el 08/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 07/08/2018 a las 19:20

____________________



Thierry Precioso es socio de info Libre y autor de la novela El desorden de toldos (Amazon, 2017)

Una buena tarde de junio de 1977, en el lugar de encuentro habitual en el paseo marítimo, descubrimos que dos de la pandilla habían puesto en sus ciclomotores una pegatina instando ade aquel entonces. Siguió una discusión sobre si era idóneo practicar este boicot y una mayoría se decantó a favor de que la selección francesa acudiese al torneo opinando que esta participación no significaba ningún apoyo a la dictadura, sino amistad para con los ciudadanos argentinos.Durante la Copa Mundial de Argentina 1978, después de cada partido de la selección albiceleste una multitud se apoderaba de las calles clamando a su selección, a Argentina y su gente. Y eso toda la noche, hasta el amanecer. Ocurría en un Estado donde las manifestaciones políticas habían estadoTriunfó la bella Argentina del valencianista Mario Kempes, y laentregándole la copa contrastó fuertemente con la alegría del gran capitán melenudo. El día después leí a algún periodista francés que decía Argentina ya no era la de antes del torneo. Luego la dictadura, en su huida hacia delante, desencadenó la operación de las Malvinas que a la postre precipitó su caída.Acaba de terminar este. Su organización ha estado impecable, ha habido muy buen ambiente y todas las impresiones que me han llegado, sean a través de las pantallas televisivas o de dimes y diretes, no pueden ser más positivas para la ciudadanía rusa y su futuro.Sabemos que el Mundial de 2026 estará organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México. Pero para el Mundial siguiente la decisión aún no ha sido tomada. A día de hoy, solo la–con Uruguay, Argentina y Paraguay– y la–con Marruecos– presentaron sus respectivas candidaturas para ser la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2030.Pero el pasado 13 de junio, el presidente de la Federación Argelina de Fútbol, Khideredine Zetchi, dijo estar a favor de una. Y en esos últimos días, muchas personas de origen argelino me han comunicado su ilusión por una Copa del Mundo de Fútbol organizada por esos tres países del Magreb, e incluso uno de ellos me ha mostrado los grandes y bellos estadios que se están construyendo ahora mismo, haciendo desfilar sus imágenes en la pantalla de su teléfono inteligente.Me gustaría que se formalice cuanto antes la candidatura conjunta de los tres países africanos, vecinos nuestros. El cuadro de una Copa Mundial de Fútbol organizada en 2030 por Marruecos, Argelia y Túnez sería de una belleza incomparable. Imagínense: ¡con el objetivo de animar a sus respectivas selecciones nacionales!