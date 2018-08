Perro rico

Publicada el 30/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 28/08/2018 a las 12:44

Algunos medios de comunicación gallegos publicaron la semana pasada la noticia de que, el hombre más rico de España y uno de los más ricos del mundo, recoge los excrementos de su perro cuando lo pasea.No dejar las heces del perro en la calle es un acto cívico que demuestra la buena educación de una persona, y no hay muchas así por cuanto no es raro ver las aceras con alguna huella desagradable que el dueño del can no se ha molestado en recoger. Que alguien sea rico o de recursos económicos medios, bajos o altos no quita para que su perro necesite deponer. Los perros de los ricos también defecan. Igual que hay clases sociales humanas, las hay en las mascotas: perros ricos y perros pobres, perros con pedigrí, perros comunes. Pero todos con las mismas necesidades fisiológicas.Que los perros pobres o de economías medias defecasen y los perros ricos, de pura raza, no tuviesen ese condicionamiento. Dicen que al perro de Amancio Ortega lo suele pasear su mujer, pero que esta recoja los excrementos no ha sido noticia, otro detalle que demuestraque reciben mujeres y hombres incluso en la prensa. No deja de ser curioso, sin embargo, ver a señoras elegantes, seguramente de gustos delicados y exquisitos, recoger las cacas de su perro en la calle.Alguna de ellas, no lo dudo, sentirá más asco al limpiar las heces de su nieto que al recoger las de su perro. Las personas poseen mayor conocimiento que sus perros, aunque en muchas ocasiones parezca lo contrario. Existe una campaña contra el abandono de perros por parte de dueños desaprensivos diciendo que ellos (los perros) no lo harían, no se puede decir lo mismo en cuanto a la recogida de sus excrementos, pues el perrolos de sus dueños.Es tan importante este problema que la alcaldesa de Madrid elaboró hace un par de años un plano con las zonas que presentaban mayor acumulación de excrementos sin recoger como parte de una campaña contra los dueños de perros que no recogen sus deposiciones. No sé si lo mismo se ha hecho en otras ciudades, pero es problema de todas, pues cada día hay más perros en las casas y todos los dueños no están por asumir las obligaciones que se adquieren al hacerse cargo de un perro, sea