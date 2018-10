Antonio Nadal Pería

Publicada el 14/10/2018 a las 06:00 Actualizada el 13/10/2018 a las 19:15







Antonio Nadal Pería es socio de info Libre

A Esperanza Aguirrepor 90.000 euros que ha devuelto. Me imagino que no será lo único que le dé pena o lástima a esta mujer, porque existen demasiados motivos para la pena a nuestro alrededor.Sólo con ver los telediarios de la televisión nos encontramos cono pena por miles de seres humanos que sufren guerras, violencia, hambre y crímenes. Algunos psicólogos nos aconsejan la forma de dejar de sentir pena por los demás con frases como "el mundo es como es, no hay nada que puedas hacer para cambiarlo, acéptalo" y otras que son poco convincentes.Es enternecedor que se sienta pena por un compañero que cae en desgracia, aunque los falsos amigos se alegran en secreto si eso sucede.. Rato devolvió el dinero, pero no lo hizo voluntariamente porque consideraba que tenía todo el derecho a gastarlo. Es cierto, sin embargo, que en la cárcel hay delincuentes mucho peores, gente que ha asesinado o robado con violencia, mientras que el delito de guante blanco no lleva consigo violencia ni muertes, salvo excepciones. Me imagino que los directivos de los Bancos utilizaron las tarjetas black creyendo que podían hacerlo libremente y que en ello no existía delito alguno. Pero alguien fue responsable de ese malentendido, cuanto más arriba en el escalafón bancario más responsable.No creo que quienes ocupan los puestos de mayor categoría en un Banco sean unos ignorantes. La pena que siente Aguirre por su colega Rato es un. Se han realizado estudios sobre los sentimientos de los animales y se ha concluido que perros y gatos pueden sentir un profundo dolor por la pérdida de un ser humano cercano a ellos o por otro animal de su especie. Todos conocemos historias de perros que han permanecido durante días junto a la tumba de su dueño. Si Rodrigo Rato tiene perro en su casa, creo haberlo visto en la televisión pasear con él, sin duda que lo extrañará cuando ingrese en prisión y al cabo de los días se sentirá triste y deprimido. Lay los especialistas dicen que en ese caso hay que distraer al animal con juegos y actividades con las que disfruten.