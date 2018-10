Tanta 'frustració' como frustración

Jesús Pichel Martín

Publicada el 25/10/2018

Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

El procés soberanista catalán es sin dudapara el Govern de la Generalitat y para el Estado., que no se le reconozca como máxima autoridad; nada más deseado para el nacionalismo independentista que su nación sea reconocida como Estado soberano. Pero precisamente por ser el problema más grave es, a la vez, el que debe ser solucionado más urgentemente y el más difícil de solucionar.Desde hace meses —años ya— las aspiraciones independentistas han generado, pero en todos la larga falta de soluciones ha provocado: ni el procés ha conseguido llegar a término y proclamar la república catalana, ni el Estado ha sido capaz de difuminar el independentismo y regular una integración de Cataluña en el Estado adecuada para todos.Las multitudinarias manifestaciones, las pretendidas elecciones plebiscitarias, el uso torticero del Parlament, el referéndum virtual, los CDR, los lazos amarillos, el relato sobre los presos políticos y los exiliados… habrán servido para mantener viva la ilusión por el procés, pero desde luego no para constituir la república prometida. Frustració, ressentiment, fastig.Las intervenciones solemnes del ya expresidente Rajoy para anunciar que no se celebraría el referéndum, el rimbombante despacho en Barcelona de la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, las cargas policiales del 1-O, el discurso del Rey metiéndose en política, el relato de los políticos presos y los huidos de la justicia, la aplicación del 155 de la Constitución Española, etc. no solo no lograron impedir el referéndum y frenar el proceso soberanista, sino que, al contrario, lo alimentaron.Los salvapatrias de turno, independentistas y españolistas, deberían entender de una vez quey que la frustración inevitablemente deriva en agresividad. Lo verdaderamente importante es que