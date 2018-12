Antonio Nadal Pería

Publicada el 02/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 01/12/2018 a las 21:37

__________



Antonio Nadal Pería es socio de info Libre

Un estudio internacional ha revelado que, superando a los japoneses, que eran los más viejos, y un diario inglés se pregunta a qué es debido, pues fumamos y bebemos más que los británicos, a los que superamos en 2,5 años de longevidad.Vivir más años que los habitantes del resto del mundo se puede deber a muchos factores que no deberían ser ajenos a otros muchos países, pero a nosotros nos ha tocado el gordo de la lotería, dicen los expertos que, el sistema público, un medio ambiental sano y los hábitos de vida. Ser los más longevos del mundo puede incluso arrastrar más problemas que ventajas, no es para tirar cohetes.Un país con una gran parte de la población anciana no es un factor general positivo, aunque para las personas vivir sea mejor que morir. Losse elevan muy por encima de las posibilidades económicas de un país que no es especialmente rico. Sin embargo, en países ricos se ha estabilizado la esperanza de vida, sin ir más allá en los últimos años (Japón y Suecia, entre otros).Lo cierto es queporque cuando nos duele algo corremos a los servicios de urgencias de los hospitales o nos automedicamos fuertemente, lo que paradójicamente se traduce en graves peligros para la salud, como es el uso inadecuado de antibióticos, que provoca la aparición de bacterias ultra-resistentes que causan la muerte de entre 3.000 y 35.000 personas al año. Por la razón que sea, equivocada además, confiamos en los antibióticos como la panacea de la salud. Muchos combaten un simple resfriado con antibiótico por mucho que se informe en los medios de comunicación de que no sirve para todo, sólo son recomendables en enfermedades concretas y siempre bajo prescripción médica. No falta en los botiquines caseros un antibiótico al que se echa mano ante cualquier asomo de enfermedad o dolor persistente.La cosa es que los españoles viven una media de 85 años y se prevé que los que nazcan en el año 2030 vivirán 90 años. Tanto en la actualidad como en el futuro,. Cada día es más frecuente ver numerosos grupos de mujeres moverse por las ciudades en ausencia de hombres.