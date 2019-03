Un 'Juego de tronos' el 28 de abril

Publicada el 07/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/03/2019 a las 17:17

_______________



Jesús Pichel es socio de info Libre

La campaña para las elecciones generales del 28 de abril recién convocadas comenzará el 12 de ese mismo mes, de manera que coincidirá con cuatro eventos importantes: cronológicamente,—si acaso no se agiliza o es suspendido temporalmente para no mezclarse con el ruido de la campaña—;—entre el 12 y el 22—; el—previsto para el 15—; y la—los esperados días de vacaciones de primavera para muchos, entre el 18 y el 22, que aprovechan para viajar., lema de la familia Stark, es una de las frases que recorre todo Juego de tronos: llega el tiempo del largo frío, el resurgir de los hombres de hielo, zombis enterrados bajo la nieve más allá del muro —la tierra helada donde habita el pueblo libre de los hombres salvajes— dispuestos a convertir a todos los humanos en muertos vivientes como ellos mismos. Vaya metáfora.Se acerca el invierno. Claro que se acerca el invierno:que creíamos inanimada, tanto tiempo durmientes más allá del muro democráticoPara la despiadada Cersei Lannister, sin embargo, los hombres de hielo no son sus enemigos, sino el instrumento para deshacerse de quienes disputan el poder de su aristocrática familia. "¡Oye mi rugido!", es el lema de su bandera. Y desde luego ruge hasta la crispación. Nosotros no sembramos es el lema pirata del voluble Theon Greyjoy, siempre entre dos aguas.El 28 de abril habrá un, una larga noche en la que sabremos si la Khaleesi Daenerys Targarien —la que no arde, la rompedora de cadenas—, el falso bastardo Stark Jon Nieve y los salvajes hombres libres han sido capaces de frenar el invierno, o si los hombres de hielo del ultranacionalismo y la ultraderecha nos alcanzarán hasta devorarnos.