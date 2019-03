'Patria', de Fernando Aramburu

Publicada el 19/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 18/03/2019 a las 21:28

_______________



Thierry Precioso es socio de info Libre

La novelatiene seiscientas treinta paginas. Ninguno de sus ciento veinticinco capítulos excede de las siete y consta de una sola parte que relata desde poco después de la muerte del dictador Franco en noviembre de 1975 hasta el momento inmediatamente posterior al alto al fuego decretado por la organización ETA en el comienzo de la segunda década del siglo siguiente. La narración trata principalmente del. El cariz distinto del sufrimiento las separa. Una familia padece la perdida del Txato, un pequeño empresario exitoso asesinado por la banda armada, mientras que la otra familia, al tener un hijo miembro de la ETA, sufre un gran desequilibrio convivencial. Al cabo de un tiempo relativamente corto el etarra ingresará en la cárcel.El narrador se va acercando sucesivamente a los nueve miembros de las dos familias hasta identificarse con ellos. Esta pluralidad de protagonistas ayuda a que la novelaque sufren una adversidad inversa. He percibido este tipo de exceso en la película Infiltrados de Martin Scorsese. Aunque está bastante bien hecha expone entre los dos protagonistas infiltrados en el campo adverso una simetría tan marcada que quita casi cualquier interés a los demás personajes. Es tanto así que no logré animarme para volver a verla cada vez que estaba programada en la pequeña pantalla. En este sentido, incluso veo positivo que las dos familias no tengan el mismo numero de personas: la familia del hijo etarra la componen cinco personas mientras que en la del Txato son cuatro miembros.Los personajes van apareciendo, desapareciendo, luego reapareciendo y la secuencia cronológica a menudo rota con saltos hacia delante conforman un. He llegado a considerar que esta novela avanza un poco a la manera de los cangrejos, tan peculiar según me han dicho. A fin de poder descifrar más fácilmente este texto he pensado que se podría emplear otro método siguiendo de manera consecutiva las pistas de los nueve protagonistas y la del Desenlace. Propongo la secuencia siguiente:Pista del Txato: 31- 33- 44- 45- 46- 69- 84- 85- 86Pista de Joxian: 11- 12- 48- 49- 112Pista de Bittori: 1- 2- 3- 5- 6- 7- 9- 10- 14- 15- 17- 25- 26- 27- 32- 60Pista de Miren: 4- 8- 13- 16- 19- 20- 47- 62- 63- 64- 65- 70- 71- 111Pista de Joxe Mari: 34- 35- 36- 37- 39- 56- 57- 58- 78- 79- 80- 90- 91- 99- 100- 101Pista de Xabier: 21- 22- 23- 28- 59- 61- 75- 76- 77Pista de Arantxa: 18- 24- 40- 41- 42- 43- 50- 52- 54- 55- 87- 88- 89- 105- 106Pista de Gorka: 38- 51- 72- 73- 74- 93- 94- 95- 114- 115- 116Pista de Nerea: 29- 30- 53- 66- 67- 68- 81- 82- 83- 96- 97- 98- 108- 109- 110- 117Pista del Desenlace: 92- 102- 103- 104- 107- 113- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 125He situado la pista de Nerea como penúltima porque es. Después de haber completado esta aproximación más básica, el lector podría efectuar una segunda lectura de Patria siguiendo la secuencia de la bellísima sinfonía del Cangrejo concebida por el escritor donostiarra. En fin, cabe señalar que llega a ocurrir en la plaza de los Tilos un hecho muy sorpresivo pero de modo callado y sucinto, aquí no ha pasado casi nada.