Que todos sean varones no es casual

Publicada el 22/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 21/04/2019 a las 01:17

Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

Esta semana están previstos dos debates electorales en televisión con los cuatro líderes de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. Van a debatir, candidatos todos ellos a la Presidencia del Gobierno. Podía haber dicho que el debate será entre Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera, que parece que es lo mismo, pero no lo es.Sin duda, todos ellos están donde están por sus propios méritos, peroque militan en sus respectivos partidos. Ni una sola. Parece que se hayan tomado al pie de la letra el tergiversado gag de Groucho —detrás de un gran hombre hay una gran mujer—y, detrás del cabeza de familia —del partido, quiero decir.Es cierto que algunas mujeres ocupan los primeros puestos en algunas listas de provincias —así, entrecomillado— y que la mayoría de las listas están en cremallera o casi, pero las listas fetén, las que encabezan quienes aspiran a presidir el gobierno se abren en masculino —salvo en tres pequeños partidos (PACMA, Partido Humanista y Recortes Cero), aspirantes a conseguir algún escaño, pero no más.Recordemos: han sido presidentes de Gobierno un Adolfo, un Leopoldo, un Felipe, un José María, un José Luis, un Mariano y un Pedro.. El próximo gobierno está aún por ver, pero todo apunta a que su nombre termine en "o".Todo esto no es casual, sino causal;