Cuide usted su dinero el 28 de abril

Publicada el 25/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 24/04/2019 a las 20:18

Líder Falsedad Media verdad Opinable Casado 11 5 0 Rivera 3 0 1 Sánchez 3 1 0 Iglesias 0 2 1

Domingo Sanz es socio de info Libre

Han sido tantos los insultos, los odios, las descalificaciones y las amenazas desplegadas durante la campaña electoral, que da miedo pensar que no son sino. No es necesario ponerles nombres y apellidos.El otro campo de la batalla verbal librada camino de las urnas ha sido el de las. A modo de resumen, nos fijaremos en el documentado artículo de Mentiras y medias verdades del debate de Atresmedia, publicado en la madrugada del 24 de abril por un medio tan “centrado” como El País. Los resultados se resumen en el siguiente cuadro, que no le habría costado nada incluir, al final del artículo, al periódico más leído en castellano.Solo he tardado diez minutos en componerlo:Además, Casado repitió en varias ocasiones tres de sus once falsedades. Rivera lo hizo con dos de las suyas.Teniendo en cuenta que los cuatro políticos estuvieron hablando los mismos minutos, las calificaciones obtenidas por las 27 afirmaciones analizadas por el equipo de profesionales de El País no dejan lugar a dudas sobre los líderes del PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos. Ahora le toca a usted elegir la papeleta que le aconseje su propia escala de valores. La de usted.Por si las mentiras le parecen un pecado venial, no se olvide de una verdad que se cumple en un porcentaje de casos que se acerca al 100%. Seguro que usted y yo coincidimos en esta afirmación:aunque no sea más que para que no le pillen. Hasta tal punto es verdad, que si juzgan a un ladrón no le castigarán por mentir durante el juicio.O, también con el mismo porcentaje de acierto, seguro que usted y yo estamos de acuerdo en lo siguiente:Porque, en confianza, no vamos a ponernos estupendos usted y yo a estas alturas. Porque alguna vez hemos mentido, pero, ¿tantas como el líder del PP? ¿Y que se nos haya notado tanto?Si algo demuestran las encuestas es que muchos de los votantes habituales del PP son más inteligentes que Pablo Casado. Pero no deberían olvidar que, y que no le abandonó por embustero, sino por “derechita cobarde”.Aunque también es probable que haya a quienes les dé vergüenza confesar que votará a alguien como Casado, tan tonto y atrevido que no sabe lo que dice cuando le ponen un micrófono delante de la boca.La respuesta, el 28 de abril.Usted y yo, por si hay mucho voto oculto, por cualquier motivo,Venga, no se quede usted parado y advierta del peligro a sus seres queridos.Y tú, Pablo Casado, miénteme de nuevo. pero no me digas que me quieres. Solo promete que dimitirás cuando se descubra que el PP está usandoen esta campaña electoral. Ganes o pierdas, cientos de miles de carteles intentando engañar a toda España con tu mirada vacía demuestran que tendrás que cambiar de vida.