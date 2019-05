El juicio al 'procés', un juicio a la libertad de decidir

Publicada el 13/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 12/05/2019 a las 13:44

Ximo Estal Lizondo es socio de info Libre

Desde hace ya unos cuantas semanas se está celebrando en Madrid el juicio contra los políticos impulsores del procés catalán. Se trata de un juicio que nació ya con una, pues algunos de ellos y ellasde una manerapor el tiempo y por la “presunción de inocencia” que se le debe a cualquier detenido para mantenerlo en prisión.Este juicio ya nació mal, y lo peor es que lo están convirtiendo en un circo mediático y con formas esperpénticas y absurdas. Porque, cuando el resto de tribunales europeos sólo ve un posible delito de malversación de fondos., un partido de ultraderecha que no cree ni en las autonomías ni en la libertad de opinar.Pero lo peor es que. A decidir quién les gobierna. A decidir qué tipo de gobierno quieren. A decidir libremente y sin actitudes dictatoriales. En pocas palabras, aquí se quiere juzgar por algo que en el caso de Venezuela se está reclamando: elecciones libres y derecho a decidir. Y lo de Venezuela es democrático y aquí es golpe de Estado. Irónico.Europa sigue este juicio con atención, pero no porque les importe Cataluña ni que el resultado pueda provocar división y más crispación, sino porque en muchos de sus Estados existen también conatos de regiones con la misma necesidad de querer decidir.A los partidos políticos de derecha, ultraderecha e incluso algunos barones del PSOE, anclados en el siglo pasado,y así rentabilizar el voto electoral. Ya lo han conseguido en las elecciones del 28 de abril y esperan hacer lo mismo en las del 26 de mayo. Lo que está provocando, junto a algunos medios informativos conservadores y determinados tertulianos con sus postulados y argumentos falaces e irracionales, escontra ellos mismos, y lo peor, contra la democracia.Sobre todo porque. Y eso incita a la calle y a los catalonofóbicos a decir frases, palabras y acciones irracionales e insensatas que pueden provocar problemas sociales, no sólo en Cataluña, sino también en el resto de España.. Y vuelvo a repetir: no se juzga a unos políticos, se juzga a un pueblo, a su derecho a decidir, y con ello se juzga a la libertad que conlleva la democracia. Por tanto,, aunque algunos políticos, medios informativos y tertulianos lo adornen con que se ha salvado la Constitución. Salvar la Constitución es salvar la democracia y la libertad y para ello hay que respetar que el pueblo pueda decidir. No solo existe democracia, libertad o se respeta la Constitución si se está de acuerdo con los intereses de unos partidos, entes económicos e informativos que solo piensan en lo mismo: en ellos, no en la voluntad del pueblo y su derecho a decidir.Si queremos solucionar el problema, si es que lo hay,. Y ante ello, ni golpe de Estado ni rebelión, sino defensa de lo que el pueblo votó y decidió en unas elecciones libres. Ah, y después del juicio y de la absolución: diálogo y diálogo, esa es la solución. Los juicios por defender las ideas y lo que el pueblo decide libremente no pueden existir y solo las dictaduras lo utilizan para asustar y así mantener el orden que quieren imponer.