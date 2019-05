¿Universos abstractos vs. empíricos?

J. R. Brown (Philosophy of Mathematics, Routledge, 2008) se plantea en las páginas iniciales de su libro una inquietante, y estúpida (sic), pregunta:Y como si del enunciado de un teorema se tratase, ofrece una respuesta que posteriormente trata de demostrar. El profesor Brown no tiene duda al señalar queson la contestación a su interrogante. Es decir, cuando observamos varias manzanas notamos que tienen algo en común que no es otra cosa que la forma manzana. Así, las manzanas reales que vemos, tocamos, y eventualmente comemos, no son sinoque es la manzana. De igual modo, puede pensarse que un acto es moralmente justo en la medida en la que dicho acto es una parte de la forma justicia. O también, que cuando hablamos de un círculo no lo hacemos refiriéndonos al círculo específico que el profesor ha dibujado en la pizarra sino al círculo perfecto que no puede encontrarse en el mundo físico.Una consecuencia de esta visión platónica del universo es. En los bien conocidos diálogos socráticos de Menón, Platón describe las sucesivas preguntas que Sócrates hace a un esclavo iletrado para, por sí mismo, descubrir cómo hacer doble el área de un cuadrado. Que la explicación que ofrece Platón a este proceder mayéutico se crea en la actualidad que es parte de ideas mas bien obsoletas no obsta para destacar dos importantes circunstancias. La primera es que el aspecto esencial de esta visión del universo es la existencia y accesibilidad de formas abstractas que permiten no sólo el análisis de objetos como los matemáticos, sino también elde dichos objetos pertenecientes al mundo físico. La segunda circunstancia a considerar es que mentes brillantes como Gödel, Frege o Hardy, por citar unos pocos ejemplos, se declararon convencidos platónicos.