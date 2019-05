El empleo basura según la candidata Díaz Ayuso

Publicada el 25/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 24/05/2019 a las 19:08

_______________



Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

“Yo prefiero que haya empleo a que no haya empleo, luego a mí cuando empiezan a hablar de empleo basura, que lo necesitaba, y que le está dando oportunidades para corregir problemas que tenía”. Eso dijo, literalmente, Isabel Díaz Ayuso, que encabeza la candidatura del PP para la Comunidad de Madrid, en la entrevista que le hizo Constantino Mediavilla.Da vergüenza tener que explicar a Díaz Ayuso, que quiere ser presidenta de la Comunidad de Madrid —que es mi Comunidad— que nadie quiere un empleo basura; que; que si alguien acepta ese tipo de empleos no es porque lo esté deseando, sino porque no hay otra cosa; que la basura no es el empleo, sino las condiciones más que precarias y abusivas de esos empleos que ofrecen empleadores/explotadores; que lo ofensivo no es que se llame empleos basura a esos empleos precarios, sino que los haya para provecho de los empleadores basura.Da aún más vergüenza si lo que dice Díaz Ayuso es lo que piensa de verdad porque, si para desgracia de Madrid llegara a ser su presidenta, ya sabemos cómo ve a los trabajadores explotados en eso que la economía liberal se empeña en llamar “mercado laboral”:para explotar a los trabajadores aprovechando el saldo y viviendo de la pobreza de otros.Claro que hay empleos basura y claro que hay que hablar de ellos porque son genuina expresión —una de tantas, sin duda— de la voracidad y la codicia del neoliberalismo, que normaliza sin rubor la explotación laboral.Díaz Ayuso se sentará en su escaño de la Asamblea de Madrid, participará en debates legislativos, votará según su criterio. Pero, la nueva clase social que premeditadamente ha producido el fundamentalismo neoliberal.