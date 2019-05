¿Perfección es igual a felicidad?

Publicada el 31/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/05/2019 a las 20:31

Itxaso Capetillo Gorriz es socia de info Libre

Creer en la perfección es un resquicio de nuestra frágil condición humana.Adquirir las herramientas necesarias para tornar la ilusión en realidad tangible es imposible. Y mantener la esperanza en la posibilidad de contemplar una felicidad plena nos propone retos inalcanzables. De esta forma, el alma vive en una. Vivimos en una búsqueda incesante. Crecemos en un mundo que no se corresponde con nuestras expectativas. Sin embargo, es el único escenario conocido.¿Cómo podemos creer en una hipótesis preferente que dispute lo obtenido hasta el momento, si tan solo es una hipótesis?Lo anteriormente escrito contiene una trampa. Sin dubitación alguna,. Por tanto, entendemos que son dos hechos que correlacionan. O quizás, se trata de un acto y su consecuencia. Tal vez, la opción más cercana al pensamiento común sea: herramienta (perfección) y finalidad (felicidad).en nuestras vidas. Nadie ha completado el transecto que finaliza en su alcance. Nadie puede alegar haberla tanteado. Nadie conoce un protocolo a seguir con garantías.Como vivimos en un mundo de creencias y convicciones viscerales, diré queEn la idea de perfección no existen los puntos de inflexión. Es decir, dado que es la consecuencia final que ha seguido un proceso ajeno a fisuras,. No se permiten fallos, ya que estos negarían la definición del propio término.Sin embargo, nuestras vidas experimentan numerosos retrocesos en los avances anteriormente adquiridos. Esto se puede extrapolar a todos los ámbitos.El mundo está en: preocupaciones, necesidades, adaptaciones. Incluso aunque en muchas ocasiones sea un movimiento cíclico, la variación está presente, por lo que la perfección es un concepto que solo entiende el movimiento en una única dirección: la excelencia, no es un reto aplicable a la condición humana.La posibilidad de que todo propósito sea factible es momentánea, debido a que el viraje por acontecimientos externos de la situación puede ser fatal para el cometido. De esta forma, el retroceso se materializa constantemente. Por ello,. No podemos buscar medidas definitivas, porque las necesidades pueden ser prescindibles en un futuro. No existen las estrategias concluyentes. Tan solo solventan una coyuntura determinada. Y su estudio será útil durante un tiempo concreto., también llamada perfección circunstancial, siendo conscientes de que en un futuro habrá que reformarla para hacerla eficaz.. Para obtenerla, debemos saber qué es "estar triste". Una vez más, volvemos al planteamiento del punto de inflexión, del avance y el retroceso.La satisfacción es eventual, por esta misma razón, la reconocemos.Contestando a la pregunta: no, si entendemos las perfección como la herramienta para conseguir la felicidad plena. Ninguno de estos términos es palpable.Ambos son conceptos estáticos. Mientras que la vida humana es dinámica.