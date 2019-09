El mercado de la libertad

Andrés Herrero

Publicada el 27/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 26/09/2019 a las 18:42





Andrés Herrero es socio de info Libre

En una sociedad realmente libreLa libertad del capitalismo gravita sobre la propiedad privada, se identifica con ella ysin límite ni freno alguno. Una acumulación bestial que va más allá de cualquier capacidad de disfrute personal, convirtiéndose en un arma de dominación y poder.El dinero otorga el derecho de comprar el tiempo ajeno. El ciudadano que posee derechos humanos, pero no económicos, lo que tiene es papel mojado, porquey la única libertad que tiene a su alcance es la de venderse, o la de morirse de hambre, que también es una opción válida, aunque cuente con menos partidarios.No es pues el voto el que hace libre al ciudadano, sinoLos defensores del capitalismo denominan libertad al libertinaje de mercado, a la capacidad de abusar y depredar a placer valiéndose de paraísos fiscales, infiernos laborales, precariedad, despido libre, salarios basura y lo que se tercie, porque la esclavitud con cadenas ya no está de moda y hay que modernizar métodos.Enarbolando la bandera de la libertad, han conseguido que la sociedad humana funcione con la ley de la selva, que el fuerte aplaste al débil, el grande se coma al chico, y reine la explotación, obligando a las personas a competir entre sí, en desigualdad de condiciones y sin escrúpulos, para ver quien se lleva la mayor tajada.A la habilidad para cazar presas el capitalismo la denomina eficiencia, y al pillaje rentabilidad.El único inconveniente es que así como el león (un emprendedor) es libre de comer gacelas, la gacela solo es libre de escapar, no pareciéndose absolutamente nada la libertad del león a la de la gacela, la libertad de comer a la de ser comido, la libertad del rico a la del mendigo, ni la libertad del empresario a la del trabajador.Por suerte, como el mercado nos provee de todo, hasta de libertad,