Gracias, Íñigo

José Enrique Centén Martín

Publicada el 08/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/11/2019 a las 19:14

José Enrique Centén Martín

Has acuñado un nuevo concepto en la política; existían losen gobiernos y ayuntamientos, pero en elecciones ahora existe el errejonismo. Las encuestas te dan un porcentaje ridículo, pero para el IBEX 35 es una gran victoria dado que el PSOE se niega a pactar con UP, según lo dicho incluso en el debate televisivo. Esa actitud, junto con la de otras personas egocéntricas que fueron de Podemos, que miran su ombligo, restan votos. Habéis dado un paso muy importante para la posible gran coalición de gobierno a la alemana PP/PSOE., pero con una gran diferencia, allí dimitió un ministro porque le invitaron a una cena, aquí se han llenado los bolsillos robando al erario público, la desJusticia que tenemos los condenan con sentencias ridículas, no se recupera lo robado o han sobreseído muchos delitos.No solo eso es una oportunidad perdida de, para que el voto sea real: una persona un voto, no como en la actualidad, donde el voto de cada provincia es por metro cuadrado.de los más de 250.000 personas aforadas que hay en España, hacer que los bancos devuelvan los más de 60.000 millones de euros, retirar el Concordato devolviendo las inmatriculaciones y dejar de mantener a la Iglesia con 10.000 millones anuales, que lascorrespondientes o un mínimo del 15%, derogar las amnistías de blanqueo por pagar 1,8% de la fortuna aflorada, cuando por el pan pagamos el 4%, sin olvidar el mantenimiento que supone no solo el sueldo y prebendas que tienen los Borbones y familia, padres, hijos, primos, hermanos, cuñados o amigos del cole. También impediréis lacon los trabajos y sueldos precarios, el aumento del índice de jubilación según IPC anual, eso es lo que va a ocurrir con el puñado de votos.Vuestra postura no ha sido la de las discrepancias, que las hay en todos los partidos, ha sido que durante cuatro años toda la prensa escrita, televisión y radio, mantenidos por anuncios de bancos y grandes empresas patrocinadores, han hecho un ataque furibundo a Pablo, persona incorruptible y sincera que representa al espíritu del 15M. Y vosotros, al creer deteriorada la imagen del individuo que ha sido capaz de hacer frente a todos ellos, a pesar de la indefensión al impedirle aparecer en los debates, por eso habéis decidido presentaros sin reparar que era la misión inducida de manera sutil o no, por los de siempre.Los errejonitas sufrirán una derrota en votos, tal vez puedan tener voz en el Parlamento si llegan al 5%, pero lo que seguro que obtendrán, al menos los más importantes, será el agradecimiento de algún cargo segundón en gobiernos territoriales o en alguna empresa relacionada con las grandes o bancos. Tiempo al tiempo. ¡Y me joden los profetas!