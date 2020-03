Una apuesta de riesgo

Manu González

Elkarrekin Podemos ha resuelto que la candidata a lehendakari sea Miren Gorrotxategi. Recoge el apoyo de un segmento de los inscritos y militantes de la formación en Euskadi. Y la convierte en la candidata para las elecciones del 5 de abril. El favor del aparato nacional y el beneplácito de Iglesias le han colocado en el pedestal de ganadora. El resultado ha provocado la dimisión del actual secretario general y su equipo. El proceso ha formalizado el cambio oficial con Miren Gorrotxategi y ha anulado el continuismo crítico de Lander Martinez.



Las bases se han pronunciado con sus primarias, y el resultado de las mismas deja en el seno de Elkarrekin una facción oficial del aparato estatal, y un fragmento no oficial, sin apoyo del establishment. La división es un hecho, y tendrá consecuencias en todo el entramado político de Elkarrekin Podemos en Euskadi, tanto en la sociedad vasca, como en el interior de la organización. Son aspectos que van a lastrar el funcionamiento de los Círculos y la propuesta electoral del 5 de abril.



El entusiasmo de unos y la decepción de otros no casa con una posible unidad. Hay factores que enturbian la aceptación de un esfuerzo común y actitudes personales sin ninguna consideración de respeto hacia el oponente han labrado una constante desunión. Y esta situación no es nueva, se padece desde hace mucho tiempo. La pluralidad se sostiene con acuerdos y consensos, sin estos, lo que se promociona es la confrontación, la división y la debilidad en el funcionamiento del partido. La fortaleza del proyecto está muy tocada como para garantizar una respuesta positiva de la ciudadanía en los resultados del 5-A.



Organización y elecciones



Hay desafíos que van a poner al descubierto cuál es la cimentación real y de futuro que tiene la organización. La revitalización y crecimiento del partido es un reto de gran calado y la dinamización de los Círculos es su arco de bóveda. Con una campaña electoral cercana, los conflictos y sucesos en Elkarrekin van a inducir que una parte de la Transversalidad lograda en elecciones pasadas, se extravíe hacia otras opciones políticas. El partido no es proponente de liderazgos provinciales, su escasa notoriedad en estos espacios proporciona un papel relevante a las agrupaciones locales, que dicho sea de paso, dan muestras de un ocaso constante en la participación en sus sedes de la ciudadanía y de sus inscritos militantes.



Esta ausencia de concurrencia transversal en el seno de Podemos limita el trabajo de conexión con la gente y dificulta la transmisión de un programa con una candidata. Tenemos una candidata sin la estructura adecuada para hacer frente a un desafío electoral que exige producir un efecto ideal, en la potenciación de su imagen. Los tiempos no circulan a su favor, es una campaña que requiere que la sociedad vasca adquiera un conocimiento profundo de la persona que se presenta por Elkarrekin. La debilidad de la candidatura está en la fragilidad de un partido que no ha sabido sobreponerse a sus luchas de poder interno.

Nueva estrategia



Se han expresado nuevos propósitos políticos por la candidata Gorrotxategi, exhortando la necesidad de establecer una alternativa de izquierdas al Partido Nacionalista Vasco. Es, la oportunidad de expulsar al nacionalismo del poder con una propuesta de gobierno y, con la suma de EH Bildu, PSE, y Elkarrekin con IU. Se reconoce como una utopía difícil de lograr, que no imposible, pero, para ejercitar esta coyuntura, se debe contar con el PSE. El socialismo vasco no hará nada por desalojar al PNV del gobierno, su estrecha relación con los nacionalistas en las tareas de gobierno le confieren una posición histórica en la gobernabilidad de Euskadi. El grado de estabilidad que gestiona con los acuerdos facilitados con el PNV en el entramado institucional vasco le proporciona una posición política inmejorable, y que no logrará nunca con una amplia entente de izquierdas. Así pues, resulta poco fiable la entelequia propuesta por la candidata de Elkarrekin al conjunto de la sociedad vasca como proyecto para Euskadi.

Los propios sondeos actualizan un reforzamiento del actual gobierno de coalición. La apertura y acercamiento al conglomerado de EH Bildu, desde Podemos Euskadi, solo sirve para blanquear y reforzar la candidatura abertzale. Los propios sondeos alejan la repetición de los resultados conseguidos por Elkarrekin en las anteriores autonómicas. Cabe destacar en estas exploraciones, la media de los posibles resultados que puede obtener Podemos en Euskadi, en una franja a la baja de 6/8 parlamentarios. Por el contrario, EH Bildu aumenta sus votos y la representación en el hemiciclo vasco.

