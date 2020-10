Una oposición irrespetuosa, irracional e insensata

Publicada el 05/10/2020 a las 06:00

Por desgracia, esta pandemia esta sacando a flote lo peor de los partidos políticos de la oposición; no contentos con no aceptar, desde el minuto uno, que habían perdido las elecciones, que la ciudadanía no les quería, están convirtiendo toda esta pandemia en un cúmulo de despropósitos falaces, irrespetuosos e insensatos que rayan muchas veces actitudes mafiosas y fascistas o lo peor que denigran al ser humano.



Se esconden en argumentaciones kafkianas y burlescas y, lo peor, se ríen de la ciudadanía constantemente apoyándose en palabras como libertad, constitución y honradez, palabras que no se las han creído nunca y que no han practicado nunca.



A lo largo de esta pandemia, hemos observado y observamos, porque esto no ha terminado, que los dirigentes del PP,Vox y Cs –ayudados por sus medios informativos afines y con la ayuda inmadura y canallesca de unos tertulianos, que desprestigian el valor de la información veraz y comprobada, avasallando con informaciones falaces, hipócritas y carentes de objetividad– han dejado de ser oposición, para convertirse en kale borrokas de ataque a la democracia y sus valores. Y lo peor es que no se esconden al exaltar sus discursos dictatoriales, sino que ya no se esconden tomando medidas, donde gobiernan, xenófobas y de ataque a los más necesitados.



Para esta oposición que no cree en la democracia, en sus valores, que no acepta los resultados de las urnas, esta pandemia es un arma para atacar, humillar y si es necesario hipnotizar a la ciudadanía que estaba y quería seguir luchando por alcanzar la libertad y, con ello, la igualdad social fuera cada vez más una realidad y no una utopía.



Esta oposición irracional e insensata es digna heredera de sus orígenes dictatoriales que durante más de 40 años encarnó su líder espiritual, Franco.



Una oposición irrespetuosa, puesto que no es capaz de devolver el saludo, solo con el fin de así contentar a unas clases elitistas e interesadas, que lo único que persiguen es mantener sus privilegios. Una oposición que es irracional e insensata, pues prefiere segregar, recortar para enriquecer a los de siempre, a la vez que se enfunda en un falso patriotismo y en falaces discursos defendiendo la constitución y la libertad. Una oposición que no tiene respeto por la ciudadanía, puesto que no le importa engañar, para esconder sus corruptelas e incluso menospreciar a la ciudadanía burlándose de ella y provocando un fraude democrático al no permitir que se reforme el tribunal supremo, para así, en una actitud mafiosa, poder manejar la justicia y con ello salir libre de todos aquellos desmanes que han producido o pretenden realizar. Una oposición insensata que demoniza a la migración como culpable de todos los males que nos pasa, cuando son ellos los únicos culpables, con sus privatizaciones, recortes y corrupciones, además de expolios, permitidos , durante su gobierno dictatorial, e incluso en esta época democrática, cuando ellos gobernaron.



La oposición encarnada por un PP corrupto, con un Cs veleta y traicionero y con un Vox xenófobo y antidemocrático, ha demostrado que es la peor oposición europea, y lo ha sido porque solo les une un interés, destruir la democracia para mantener sus intereses económicos y los privilegios de los que más tienen. Pero lo peor es que junto a esta oposición irracional, irrespetuosa e insensata, se encuentran algunos medios informativos que su falta de veracidad informativa se unen a esa irracionalidad y falta de respeto. Y también se une una Iglesia católica que no ha olvidado el palio que ponía día a día a un genocida golpista y que no quiere perder los privilegios que adquirió durante la dictadura y que en periodos de transición le fueron aumentados por los gobiernos conservadores.



En resumen, una oposición irracional, insensata que lo único que pretende de forma irrespetuosa y humillante hacer un golpe de estado, cargándose lo que no ganaron en las urnas y nunca aceptaron; su derrota. La ciudadanía esta harta de una oposición que solo piensa en ella, está harta de oír a algunos medios informativos como manipulan la información. La ciudadanía quiere que ante esta pandemia, ante la crisis económica que se nos avecina, que por una vez , la crisis y las ganancias sean para los que más lo necesitan y no para los de siempre, por eso la ciudadanía necesita de una oposición dialogante, humilde y cooperativa y no de una oposición irracional, insensata, irrespetuosa , infantil, inmadura y carente de valores humanos. Y sobre todo la ciudadanía esta harta de dirigentes políticos, tertulianos y medios informativos que generan odio y crispación.



Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre