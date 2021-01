El problema de la ética en la LOMLOE

Publicada el 06/01/2021 a las 06:00

Para quienes la implantación de la ley Wert supuso un retraso de años en el modelo de sistema educativo, la aprobación en el Senado de la LOMLOE, en un panorama dominado por la trágica pandemia, ha sido la mejor noticia de este fin de año.



Ahora bien, desde mi punto de vista, como exprofesor de Filosofía, pero sobre todo como ciudadano progresista, encuentro negativo que la LOMLOE no haya recuperado la Ética de 4º de la ESO, suprimida por la anterior ley de educación.



Una razón de mi discrepancia es que la nueva asignatura que viene a sustituir a la Ética, Educación en valores éticos y ciudadanos, no la impartirán los profesores de Ética.



La explicación que se ha dado es que, al ser transversal, la nueva asignatura está presente en todo el proceso educativo.



Si la Educación en valores éticos y ciudadanos es un saber transversal, es decir que sus valores se explican desde cualquier materia del currículo de Secundaria, no entiendo por qué se excluye de la misma a los profesores de Ética, que por su formación académica son los únicos profesores especializados en estas cuestiones.



Si no se suprime la Ética o, en su lugar, la nueva asignatura la imparten en 4º de la ESO profesores de Filosofía, con unos contenidos basados en las principales teorías Éticas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no me cabe duda alguna que la formación de los alumnos será más satisfactoria.



Si, asimismo, los conceptos teóricos se aplican a analizar problemas éticos actuales, como pueden ser el aborto, la eutanasia, el suicidio, la homofobia, la violencia machista, la manipulación genética, el cambio climático y otros muchos más, entonces, la enseñanza de la Ética será mucho más que una simple enseñanza en valores transversales e impartida por cualquier profesor del centro.

Maximino Cortezón Pinilla es socio de infoLibre